Tabel Konversi Pentagon Games ke Eritrean Nakfa
Tabel Konversi PEN ke ERN
- 1 PEN0.00 ERN
- 2 PEN0.01 ERN
- 3 PEN0.01 ERN
- 4 PEN0.02 ERN
- 5 PEN0.02 ERN
- 6 PEN0.03 ERN
- 7 PEN0.03 ERN
- 8 PEN0.03 ERN
- 9 PEN0.04 ERN
- 10 PEN0.04 ERN
- 50 PEN0.21 ERN
- 100 PEN0.42 ERN
- 1,000 PEN4.21 ERN
- 5,000 PEN21.07 ERN
- 10,000 PEN42.14 ERN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Pentagon Games ke Eritrean Nakfa (PEN ke ERN) di berbagai rentang nilai, dari 1 PEN hingga 10,000 PEN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah PEN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ERN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah PEN ke ERN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi ERN ke PEN
- 1 ERN237.3 PEN
- 2 ERN474.6 PEN
- 3 ERN711.9 PEN
- 4 ERN949.2 PEN
- 5 ERN1,186 PEN
- 6 ERN1,423 PEN
- 7 ERN1,661 PEN
- 8 ERN1,898 PEN
- 9 ERN2,135 PEN
- 10 ERN2,373 PEN
- 50 ERN11,865 PEN
- 100 ERN23,730 PEN
- 1,000 ERN237,309 PEN
- 5,000 ERN1,186,548 PEN
- 10,000 ERN2,373,096 PEN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Eritrean Nakfa ke Pentagon Games (ERN ke PEN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ERN hingga 10,000 ERN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Pentagon Games yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ERN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Pentagon Games (PEN) saat ini diperdagangkan seharga Nkf 0.00 ERN , yang mencerminkan perubahan -1.40% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Nkf752.88K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Nkf1.86M ERN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Pentagon Games Harga khusus dari kami.
6.61B ERN
Suplai Peredaran
752.88K
Volume Trading 24 Jam
1.86M ERN
Kapitalisasi Pasar
-1.40%
Perubahan Harga (1 Hari)
Nkf 0.00031
High 24 Jam
Nkf 0.000279
Low 24 Jam
Grafik tren PEN ke ERN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Pentagon Games terhadap ERN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Pentagon Games saat ini.
Ringkasan Konversi PEN ke ERN
Per | 1 PEN = 0.00 ERN | 1 ERN = 237.3 PEN
Kurs untuk 1 PEN ke ERN hari ini adalah 0.00 ERN.
Pembelian 5 PEN akan dikenai biaya 0.02 ERN, sedangkan 10 PEN memiliki nilai 0.04 ERN.
1 ERN dapat di-trade dengan 237.3 PEN.
50 ERN dapat dikonversi ke 11,865 PEN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PEN ke ERN telah berubah sebesar -5.07% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.40%, sehingga mencapai high senilai 0.004648791314258293 ERN dan low senilai 0.004183912182832464 ERN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PEN adalah 0.0055035690720412695 ERN yang menunjukkan perubahan -23.44% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PEN telah berubah sebesar -0.021084518025313418 ERN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -83.35% pada nilainya.
Semua Tentang Pentagon Games (PEN)
Setelah menghitung harga Pentagon Games (PEN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Pentagon Games langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan PEN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Pentagon Games, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PEN ke ERN
Dalam 24 jam terakhir, Pentagon Games (PEN) telah berfluktuasi antara 0.004183912182832464 ERN dan 0.004648791314258293 ERN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0038240057585027898 ERN dan high 0.011696958790714414 ERN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PEN ke ERN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Low
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Rata-rata
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Nkf 0
|Volatilitas
|+10.03%
|+177.36%
|+143.60%
|+90.12%
|Perubahan
|-9.38%
|-5.40%
|-23.70%
|-83.53%
Prakiraan Harga Pentagon Games dalam ERN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Pentagon Games dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PEN ke ERN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PEN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Pentagon Games dapat mencapai sekitar Nkf0.00ERN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PEN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PEN mungkin naik menjadi sekitar Nkf0.01 ERN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Pentagon Games kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan PEN yang Tersedia di MEXC
PEN/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PEN, yang mencakup pasar tempat Pentagon Games dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PEN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PEN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Pentagon Games untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Pentagon Games
Ingin menambahkan Pentagon Games ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Pentagon Games › atau Mulai sekarang ›
PEN dan ERN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Pentagon Games (PEN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Pentagon Games
- Harga Saat Ini (USD): $0.000281
- Perubahan 7 Hari: -5.07%
- Tren 30 Hari: -23.44%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PEN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ERN, harga USD PEN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PEN] [PEN ke USD]
Eritrean Nakfa (ERN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ERN/USD): 0.06666666666666667
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ERN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PEN yang sama.
- ERN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli PEN dengan ERN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs PEN ke ERN?
Kurs antara Pentagon Games (PEN) dan Eritrean Nakfa (ERN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PEN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PEN ke ERN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ERN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ERN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ERN. Ketika ERN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PEN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Pentagon Games, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PEN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ERN.
Konversikan PEN ke ERN Seketika
Gunakan konverter PEN ke ERN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi PEN ke ERN?
Masukkan Jumlah PEN
Mulailah dengan memasukkan jumlah PEN yang ingin Anda konversi ke ERN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs PEN ke ERN Secara Live
Lihat kurs PEN ke ERN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang PEN dan ERN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan PEN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli PEN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs PEN ke ERN dihitung?
Perhitungan kurs PEN ke ERN didasarkan pada nilai PEN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ERN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs PEN ke ERN begitu sering berubah?
Kurs PEN ke ERN sangat sering berubah karena Pentagon Games dan Eritrean Nakfa terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs PEN ke ERN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs PEN ke ERN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs PEN ke ERN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan PEN ke ERN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi PEN ke ERN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren PEN terhadap ERN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga PEN terhadap ERN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar PEN ke ERN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ERN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun PEN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PEN ke ERN?
Halving Pentagon Games, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs PEN ke ERN.
Bisakah saya membandingkan kurs PEN ke ERN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PEN keERN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PEN ke ERN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Pentagon Games, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi PEN ke ERN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ERN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target PEN ke ERN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Pentagon Games dan Eritrean Nakfa?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Pentagon Games dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan PEN ke ERN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ERN Anda ke PEN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah PEN ke ERN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga PEN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar PEN ke ERN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs PEN ke ERN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ERN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PEN ke ERN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Pentagon Games Selengkapnya
Harga Pentagon Games
Pelajari selengkapnya tentang Pentagon Games (PEN) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Pentagon Games
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar PEN untuk lebih memahami kemungkinan arah Pentagon Games.
Cara Membeli Pentagon Games
Ingin membeli Pentagon Games? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
PEN/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan PEN/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
PEN USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada PEN dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures PEN USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Pentagon Games ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke ERN
Mengapa Harus Membeli Pentagon Games dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Pentagon Games.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Pentagon Games dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.