Tabel Konversi PENDULUM ke Kina Papua Nugini
Tabel Konversi PENDULUM ke PGK
Tabel Konversi PGK ke PENDULUM
- 1 PENDULUM0.038393 PGK
- 5 PENDULUM0.191965 PGK
- 10 PENDULUM0.383931 PGK
- 50 PENDULUM1.92 PGK
- 100 PENDULUM3.84 PGK
- 1,000 PENDULUM38.39 PGK
- 5,000 PENDULUM191.97 PGK
- 10,000 PENDULUM383.93 PGK
- 1 PGK26.046 PENDULUM
- 5 PGK130.2 PENDULUM
- 10 PGK260.4 PENDULUM
- 50 PGK1,302 PENDULUM
- 100 PGK2,604 PENDULUM
- 1,000 PGK26,046 PENDULUM
- 5,000 PGK130,231 PENDULUM
- 10,000 PGK260,463 PENDULUM
PENDULUM (PENDULUM) saat ini diperdagangkan seharga K 0.038393 PGK , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai K659.86 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar K0.00 PGK. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PENDULUM Harga khusus dari kami.
0.00 PGK
Suplai Peredaran
659.86
Volume Trading 24 Jam
0.00 PGK
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
K 0.00885
High 24 Jam
K 0.00879
Low 24 Jam
Grafik tren PENDULUM ke PGK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PENDULUM terhadap PGK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PENDULUM saat ini.
Ringkasan Konversi PENDULUM ke PGK
Per | 1 PENDULUM = 0.038393 PGK | 1 PGK = 26.046 PENDULUM
Kurs untuk 1 PENDULUM ke PGK hari ini adalah 0.038393 PGK.
Pembelian 5 PENDULUM akan dikenai biaya 0.191965 PGK, sedangkan 10 PENDULUM memiliki nilai 0.383931 PGK.
1 PGK dapat di-trade dengan 26.046 PENDULUM.
50 PGK dapat dikonversi ke 1,302 PENDULUM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PENDULUM ke PGK telah berubah sebesar -5.67% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.03848 PGK dan low senilai 0.038219 PGK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PENDULUM adalah 0.048611 PGK yang menunjukkan perubahan -21.02% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PENDULUM telah berubah sebesar -0.044698 PGK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -53.80% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PENDULUM ke PGK
Dalam 24 jam terakhir, PENDULUM (PENDULUM) telah berfluktuasi antara 0.038219 PGK dan 0.03848 PGK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.037306 PGK dan high 0.041872 PGK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PENDULUM ke PGK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|K 0
|K 0
|K 0.04
|K 0.08
|Low
|K 0
|K 0
|K 0
|K 0
|Rata-rata
|K 0
|K 0
|K 0
|K 0.04
|Volatilitas
|+0.68%
|+11.22%
|+36.31%
|+108.69%
|Perubahan
|+0.46%
|-5.66%
|-21.01%
|-53.76%
Prakiraan Harga PENDULUM dalam PGK untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga PENDULUM dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PENDULUM ke PGK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PENDULUM untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, PENDULUM dapat mencapai sekitar K0.040313 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PENDULUM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PENDULUM mungkin naik menjadi sekitar K0.046667 PGK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PENDULUM kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan PENDULUM
Ringkasan Kina Papua Nugini
Statistik Pasar PENDULUM ke PGK
149,933,229
PEN
Kurs PENDULUM ke PGK Saat Ini
Harga live PENDULUM (PENDULUM) hari ini adalah K 0.03839308603140606785, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PENDULUM ke PGK saat ini adalah K 0.03839308603140606785 per PENDULUM.
Telusuri PENDULUM Selengkapnya di MEXC
Kina Papua Nugini adalah mata uang resmi Papua Nugini, sebuah negara yang terletak di barat daya Samudra Pasifik. Diperkenalkan sebagai mata uang nasional pada pertengahan tahun 1970-an, mata uang ini menggantikan dolar Australia yang beredar sebelum periode tersebut. Kina Papua Nugini memainkan peran integral dalam kerangka ekonomi negara ini dan digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari, serta berfungsi sebagai ukuran standar dan penyimpan nilai dalam kehidupan ekonomi negara tersebut.
Penting untuk dicatat bahwa Kina Papua Nugini dibagi menjadi unit-unit lebih kecil yang disebut toea. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh bank sentral negara, yaitu Bank Papua Nugini. Bank tersebut bertanggung jawab menjaga stabilitas Kina dan memastikan kelancaran operasinya dalam sistem ekonomi nasional maupun internasional. Kina Papua Nugini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas, dengan berbagai pecahan untuk memfasilitasi berbagai tingkat transaksi.
Seperti halnya mata uang fiat lainnya, nilai Kina Papua Nugini tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya berasal dari stabilitas ekonomi dan kredibilitas negara tersebut. Nilai tukar Kina terhadap mata uang lain ditentukan oleh dinamika pasar, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti neraca perdagangan, inflasi, dan stabilitas politik.
Kina Papua Nugini memegang peranan penting dalam perekonomian negara, memengaruhi berbagai sektor termasuk perdagangan, investasi, dan keuangan publik. Mata uang ini digunakan untuk menentukan harga barang dan jasa, menghitung laporan keuangan, serta merumuskan kebijakan ekonomi. Selain itu, Kina juga digunakan sebagai mata uang acuan dalam transaksi perdagangan internasional dan transaksi valuta asing negara tersebut.
Sebagai kesimpulan, Kina Papua Nugini, sebagai mata uang resmi Papua Nugini, merupakan komponen esensial dalam struktur ekonomi negara ini. Nilai dan stabilitasnya berdampak langsung pada kesehatan keuangan bangsa, yang menyoroti pentingnya kebijakan moneter yang sehat serta pengelolaan yang efektif oleh bank sentral negara.
Pasangan Perdagangan PENDULUM yang Tersedia di MEXC
Spot
PENDULUM/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PENDULUM, yang mencakup pasar tempat PENDULUM dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PENDULUM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Beli PENDULUM dengan PGK dalam 3 Langkah Mudah
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Danai akun Anda dengan PGK menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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PENDULUM dan PGK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PENDULUM (PENDULUM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PENDULUM
- Harga Saat Ini (USD): $0.00883
- Perubahan 7 Hari: -5.67%
- Tren 30 Hari: -21.02%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PENDULUM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PGK, harga USD PENDULUM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PENDULUM] [PENDULUM ke USD]
Kina Papua Nugini (PGK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PGK/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PGK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PENDULUM yang sama.
- PGK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs PENDULUM ke PGK?
Kurs antara PENDULUM (PENDULUM) dan Kina Papua Nugini (PGK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PENDULUM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PENDULUM ke PGK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PGK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PGK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PGK. Ketika PGK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PENDULUM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PENDULUM, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PENDULUM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PGK.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs PENDULUM ke PGK di Indonesia?
Kurs PENDULUM ke PGK di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari PENDULUM (sering kali dalam PGK) yang dikonversi ke PGK menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs PENDULUM ke PGK sering berubah di Indonesia?
Kurs PENDULUM ke PGK sering berubah karena PENDULUM dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs PENDULUM ke PGK di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs PENDULUM ke PGK dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs PENDULUM ke PGK mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi PENDULUM ke PGK atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi PENDULUM ke PGK dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren PENDULUM terhadap PGK seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs PENDULUM ke PGK di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan PGK, sehingga memengaruhi kurs meskipun PENDULUM tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PENDULUM ke PGK?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs PENDULUM ke PGK.
Dapatkah saya membandingkan kurs PENDULUM ke PGK dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PENDULUM kePGK wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PENDULUM ke PGK sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga PENDULUM, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi PENDULUM ke PGK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga PENDULUM ke PGK target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi PENDULUM dan PGK di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk PENDULUM dan PGK.
Apa perbedaan antara mengonversi PENDULUM ke PGK dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara PENDULUM dan PGK. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah PENDULUM ke PGK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga PENDULUM dalam PGK atau stablecoin. PENDULUM ke PGK berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs PENDULUM ke PGK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. PGK dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PENDULUM ke PGK yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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