Tabel Konversi PENDULUM ke Krona Swedia
Tabel Konversi PENDULUM ke SEK
Tabel Konversi SEK ke PENDULUM
- 1 PENDULUM0.081201 SEK
- 5 PENDULUM0.406005 SEK
- 10 PENDULUM0.81201 SEK
- 50 PENDULUM4.06 SEK
- 100 PENDULUM8.12 SEK
- 1,000 PENDULUM81.2 SEK
- 5,000 PENDULUM406 SEK
- 10,000 PENDULUM812.01 SEK
- 1 SEK12.31 PENDULUM
- 5 SEK61.57 PENDULUM
- 10 SEK123.1 PENDULUM
- 50 SEK615.7 PENDULUM
- 100 SEK1,231 PENDULUM
- 1,000 SEK12,315 PENDULUM
- 5,000 SEK61,575 PENDULUM
- 10,000 SEK123,151 PENDULUM
PENDULUM (PENDULUM) saat ini diperdagangkan seharga kr 0.081201 SEK , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai kr1.40K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar kr0.00 SEK. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PENDULUM Harga khusus dari kami.
0.00 SEK
Suplai Peredaran
1.40K
Volume Trading 24 Jam
0.00 SEK
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
kr 0.00885
High 24 Jam
kr 0.00879
Low 24 Jam
Grafik tren PENDULUM ke SEK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PENDULUM terhadap SEK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PENDULUM saat ini.
Ringkasan Konversi PENDULUM ke SEK
Per | 1 PENDULUM = 0.081201 SEK | 1 SEK = 12.31 PENDULUM
Kurs untuk 1 PENDULUM ke SEK hari ini adalah 0.081201 SEK.
Pembelian 5 PENDULUM akan dikenai biaya 0.406005 SEK, sedangkan 10 PENDULUM memiliki nilai 0.81201 SEK.
1 SEK dapat di-trade dengan 12.31 PENDULUM.
50 SEK dapat dikonversi ke 615.7 PENDULUM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PENDULUM ke SEK telah berubah sebesar -5.67% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.081385 SEK dan low senilai 0.080833 SEK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PENDULUM adalah 0.102812 SEK yang menunjukkan perubahan -21.02% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PENDULUM telah berubah sebesar -0.094535 SEK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -53.80% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PENDULUM ke SEK
Dalam 24 jam terakhir, PENDULUM (PENDULUM) telah berfluktuasi antara 0.080833 SEK dan 0.081385 SEK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.078902 SEK dan high 0.088558 SEK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PENDULUM ke SEK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|kr 0
|kr 0
|kr 0.09
|kr 0.18
|Low
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|Rata-rata
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|kr 0.09
|Volatilitas
|+0.68%
|+11.22%
|+36.31%
|+108.69%
|Perubahan
|+0.46%
|-5.66%
|-21.01%
|-53.76%
Prakiraan Harga PENDULUM dalam SEK untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga PENDULUM dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PENDULUM ke SEK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PENDULUM untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, PENDULUM dapat mencapai sekitar kr0.085261 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PENDULUM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PENDULUM mungkin naik menjadi sekitar kr0.0987 SEK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PENDULUM kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan PENDULUM
Ringkasan Krona Swedia
Statistik Pasar PENDULUM ke SEK
149,933,229
PEN
Kurs PENDULUM ke SEK Saat Ini
Harga live PENDULUM (PENDULUM) hari ini adalah kr 0.08120099531611237, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PENDULUM ke SEK saat ini adalah kr 0.08120099531611237 per PENDULUM.
Telusuri PENDULUM Selengkapnya di MEXC
Krona Swedia, disingkat SEK, adalah mata uang resmi Swedia, sebuah negara Skandinavia yang terletak di Eropa Utara. Ditetapkan sebagai mata uang nasional pada akhir abad ke-19, Krona Swedia memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi Swedia. Mata uang ini dikelola dan diterbitkan oleh bank sentral Swedia, Sveriges Riksbank, yang dikenal sebagai bank sentral tertua di dunia.
Krona Swedia adalah mata uang fiat, artinya mata uang yang diterbitkan pemerintah dan tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya berasal dari kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap stabilitas pemerintah Swedia. Kepercayaan inilah yang memungkinkan Krona Swedia digunakan sebagai alat tukar, satuan hitungan, dan penyimpan nilai.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Krona Swedia digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa sehari-hari hingga transaksi bisnis skala besar. Mata uang ini juga digunakan dalam kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Nilai Krona Swedia terhadap mata uang lain dapat memengaruhi kesehatan ekonomi Swedia, dengan dampak pada harga impor dan ekspor, inflasi, serta suku bunga.
Seperti banyak mata uang lainnya, Krona Swedia diperdagangkan di pasar valuta asing. Nilai tukarnya terhadap mata uang lain ditentukan oleh faktor penawaran dan permintaan di pasar tersebut. Faktor-faktor ini dapat mencakup indikator ekonomi, stabilitas politik, dan spekulasi pasar.
Meskipun Krona Swedia banyak digunakan, Swedia dikenal karena tingginya tingkat adopsi pembayaran digital. Negara ini sedang bergerak menuju masyarakat tanpa uang tunai, dengan kartu dan aplikasi pembayaran seluler semakin menggantikan transaksi tunai. Namun, Krona Swedia tetap menjadi mata uang resmi, dan transisi menuju masyarakat sepenuhnya tanpa uang tunai masih dalam tahap pengembangan.
Sebagai kesimpulan, Krona Swedia lebih dari sekadar alat pembayaran; mata uang ini merupakan simbol otonomi dan stabilitas ekonomi Swedia. Seiring dengan terus berkembangnya negara ini dan adaptasinya terhadap era digital, peran serta makna Krona Swedia dalam perekonomian Swedia pasti akan terus mengalami perubahan.
Pasangan Perdagangan PENDULUM yang Tersedia di MEXC
Spot
PENDULUM/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PENDULUM, yang mencakup pasar tempat PENDULUM dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PENDULUM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Beli PENDULUM dengan SEK dalam 3 Langkah Mudah
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Danai akun Anda dengan SEK menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari PENDULUM, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan SEK yang telah didepositkan.
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PENDULUM dan SEK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PENDULUM (PENDULUM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PENDULUM
- Harga Saat Ini (USD): $0.00883
- Perubahan 7 Hari: -5.67%
- Tren 30 Hari: -21.02%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PENDULUM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SEK, harga USD PENDULUM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PENDULUM] [PENDULUM ke USD]
Krona Swedia (SEK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SEK/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SEK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PENDULUM yang sama.
- SEK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs PENDULUM ke SEK?
Kurs antara PENDULUM (PENDULUM) dan Krona Swedia (SEK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PENDULUM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PENDULUM ke SEK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SEK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SEK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SEK. Ketika SEK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PENDULUM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PENDULUM, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PENDULUM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SEK.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs PENDULUM ke SEK di Indonesia?
Kurs PENDULUM ke SEK di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari PENDULUM (sering kali dalam SEK) yang dikonversi ke SEK menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs PENDULUM ke SEK sering berubah di Indonesia?
Kurs PENDULUM ke SEK sering berubah karena PENDULUM dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs PENDULUM ke SEK di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs PENDULUM ke SEK dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs PENDULUM ke SEK mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi PENDULUM ke SEK atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi PENDULUM ke SEK dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren PENDULUM terhadap SEK seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs PENDULUM ke SEK di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan SEK, sehingga memengaruhi kurs meskipun PENDULUM tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PENDULUM ke SEK?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs PENDULUM ke SEK.
Dapatkah saya membandingkan kurs PENDULUM ke SEK dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PENDULUM keSEK wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PENDULUM ke SEK sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga PENDULUM, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi PENDULUM ke SEK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga PENDULUM ke SEK target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi PENDULUM dan SEK di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk PENDULUM dan SEK.
Apa perbedaan antara mengonversi PENDULUM ke SEK dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara PENDULUM dan SEK. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah PENDULUM ke SEK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga PENDULUM dalam SEK atau stablecoin. PENDULUM ke SEK berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs PENDULUM ke SEK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. SEK dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PENDULUM ke SEK yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Prediksi Harga PENDULUM
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Penafian
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