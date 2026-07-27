Tabel Konversi PENDULUM ke Dolar Suriname
Tabel Konversi PENDULUM ke SRD
Tabel Konversi SRD ke PENDULUM
- 1 PENDULUM0.327769 SRD
- 5 PENDULUM1.64 SRD
- 10 PENDULUM3.28 SRD
- 50 PENDULUM16.39 SRD
- 100 PENDULUM32.78 SRD
- 1,000 PENDULUM327.77 SRD
- 5,000 PENDULUM1,638.84 SRD
- 10,000 PENDULUM3,277.69 SRD
- 1 SRD3.0509 PENDULUM
- 5 SRD15.25 PENDULUM
- 10 SRD30.50 PENDULUM
- 50 SRD152.5 PENDULUM
- 100 SRD305.09 PENDULUM
- 1,000 SRD3,050 PENDULUM
- 5,000 SRD15,254 PENDULUM
- 10,000 SRD30,509 PENDULUM
PENDULUM (PENDULUM) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.327769 SRD , yang mencerminkan perubahan -2.34% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $361.81 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $0.00 SRD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman PENDULUM Harga khusus dari kami.
0.00 SRD
Suplai Peredaran
361.81
Volume Trading 24 Jam
0.00 SRD
Kapitalisasi Pasar
-2.34%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.00902
High 24 Jam
$ 0.00874
Low 24 Jam
Grafik tren PENDULUM ke SRD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi PENDULUM terhadap SRD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga PENDULUM saat ini.
Ringkasan Konversi PENDULUM ke SRD
Per | 1 PENDULUM = 0.327769 SRD | 1 SRD = 3.0509 PENDULUM
Kurs untuk 1 PENDULUM ke SRD hari ini adalah 0.327769 SRD.
Pembelian 5 PENDULUM akan dikenai biaya 1.64 SRD, sedangkan 10 PENDULUM memiliki nilai 3.28 SRD.
1 SRD dapat di-trade dengan 3.0509 PENDULUM.
50 SRD dapat dikonversi ke 152.5 PENDULUM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 PENDULUM ke SRD telah berubah sebesar -7.51% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.34%, sehingga mencapai high senilai 0.338269 SRD dan low senilai 0.327769 SRD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 PENDULUM adalah 0.410273 SRD yang menunjukkan perubahan -20.11% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, PENDULUM telah berubah sebesar -0.34577 SRD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -51.34% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga PENDULUM ke SRD
Dalam 24 jam terakhir, PENDULUM (PENDULUM) telah berfluktuasi antara 0.327769 SRD dan 0.338269 SRD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.321768 SRD dan high 0.35852 SRD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas PENDULUM ke SRD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0.37
|$ 0.75
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0.37
|Volatilitas
|+3.13%
|+10.37%
|+34.64%
|+116.37%
|Perubahan
|-2.34%
|-7.51%
|-20.10%
|-51.00%
Prakiraan Harga PENDULUM dalam SRD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga PENDULUM dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan PENDULUM ke SRD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga PENDULUM untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, PENDULUM dapat mencapai sekitar $0.344157 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga PENDULUM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, PENDULUM mungkin naik menjadi sekitar $0.398405 SRD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga PENDULUM kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan PENDULUM
Ringkasan Dolar Suriname
Statistik Pasar PENDULUM ke SRD
149,933,229
PEN
Kurs PENDULUM ke SRD Saat Ini
Harga live PENDULUM (PENDULUM) hari ini adalah $ 0.3277686091474218364, dengan perubahan 2.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PENDULUM ke SRD saat ini adalah $ 0.3277686091474218364 per PENDULUM.
Telusuri PENDULUM Selengkapnya di MEXC
Dolar Suriname adalah mata uang resmi Suriname, sebuah negara kecil yang terletak di pesisir timur laut Samudra Atlantik di Amerika Selatan. Dolar Suriname dilambangkan dengan simbol 'SRD'. Mata uang ini selanjutnya dibagi menjadi 100 sen, meskipun saat ini sen tidak lagi digunakan akibat inflasi. Bank Sentral Suriname bertanggung jawab atas pencetakan dan pengaturan mata uang ini, menjaga stabilitasnya, serta memastikan kelancaran operasionalnya dalam perekonomian nasional.
Dolar Suriname memainkan peran penting dalam perekonomian Suriname sebagai alat tukar untuk barang dan jasa. Ini mencakup segala sesuatu, mulai dari pembelian sehari-hari seperti bahan makanan dan pakaian hingga transaksi berskala lebih besar seperti pembelian properti dan kendaraan. Mata uang ini juga berfungsi sebagai ukuran nilai, menyediakan standar umum untuk membandingkan nilai berbagai barang dan jasa di dalam negeri.
Dalam konteks ekonomi global, Dolar Suriname bukanlah pemain utama. Namun, mata uang ini tetap memiliki arti penting dalam perdagangan internasional, khususnya dengan mitra dagang utama Suriname. Nilai tukar Dolar Suriname terhadap mata uang lain ditentukan oleh pasar valuta asing, berdasarkan faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi.
Meskipun Dolar Suriname tidak lazim digunakan sebagai mata uang cadangan, mata uang ini merupakan bagian penting dari sistem keuangan Suriname. Mata uang ini mendukung aktivitas ekonomi negara, memfasilitasi perdagangan dan komersial baik di tingkat domestik maupun internasional. Oleh karena itu, stabilitas Dolar Suriname menjadi aspek kunci bagi kesehatan ekonomi Suriname.
Singkatnya, Dolar Suriname merupakan bagian vital dari infrastruktur ekonomi Suriname. Penggunaan dan stabilitasnya sangat penting untuk menjaga kesehatan perekonomian Suriname. Mata uang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, tetapi juga sebagai patokan untuk mengukur nilai barang dan jasa di dalam negeri. Meskipun mata uang ini mungkin tidak memiliki dampak signifikan pada ekonomi global, perannya dalam aktivitas perdagangan domestik dan internasional Suriname tidak dapat dipungkiri.
Pasangan Perdagangan PENDULUM yang Tersedia di MEXC
Spot
PENDULUM/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot PENDULUM, yang mencakup pasar tempat PENDULUM dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual PENDULUM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures PENDULUM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures PENDULUM untuk perdagangan strategis.
Beli PENDULUM dengan SRD dalam 3 Langkah Mudah
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Danai akun Anda dengan SRD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari PENDULUM, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan SRD yang telah didepositkan.
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PENDULUM dan SRD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
PENDULUM (PENDULUM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga PENDULUM
- Harga Saat Ini (USD): $0.00874
- Perubahan 7 Hari: -7.51%
- Tren 30 Hari: -20.11%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk PENDULUM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SRD, harga USD PENDULUM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga PENDULUM] [PENDULUM ke USD]
Dolar Suriname (SRD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SRD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SRD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah PENDULUM yang sama.
- SRD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs PENDULUM ke SRD?
Kurs antara PENDULUM (PENDULUM) dan Dolar Suriname (SRD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam PENDULUM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs PENDULUM ke SRD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SRD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SRD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SRD. Ketika SRD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti PENDULUM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti PENDULUM, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap PENDULUM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SRD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs PENDULUM ke SRD di Indonesia?
Kurs PENDULUM ke SRD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari PENDULUM (sering kali dalam SRD) yang dikonversi ke SRD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs PENDULUM ke SRD sering berubah di Indonesia?
Kurs PENDULUM ke SRD sering berubah karena PENDULUM dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs PENDULUM ke SRD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs PENDULUM ke SRD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs PENDULUM ke SRD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi PENDULUM ke SRD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi PENDULUM ke SRD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren PENDULUM terhadap SRD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs PENDULUM ke SRD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan SRD, sehingga memengaruhi kurs meskipun PENDULUM tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs PENDULUM ke SRD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs PENDULUM ke SRD.
Dapatkah saya membandingkan kurs PENDULUM ke SRD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs PENDULUM keSRD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs PENDULUM ke SRD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga PENDULUM, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi PENDULUM ke SRD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga PENDULUM ke SRD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi PENDULUM dan SRD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk PENDULUM dan SRD.
Apa perbedaan antara mengonversi PENDULUM ke SRD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara PENDULUM dan SRD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah PENDULUM ke SRD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga PENDULUM dalam SRD atau stablecoin. PENDULUM ke SRD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs PENDULUM ke SRD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. SRD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs PENDULUM ke SRD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Penafian
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