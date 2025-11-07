Apa yang dimaksud dengan PENGX402 (PENGX402)

PENG menggabungkan budaya meme dengan pembayaran x402 di BNB, memungkinkan pembayaran berbasis tanda tangan dan akses konten bebas biaya-gas. Ini berfungsi sebagai eksperimen sosial yang menghubungkan meme dengan pembayaran mikro on-chain. PENG menggabungkan budaya meme dengan pembayaran x402 di BNB, memungkinkan pembayaran berbasis tanda tangan dan akses konten bebas biaya-gas. Ini berfungsi sebagai eksperimen sosial yang menghubungkan meme dengan pembayaran mikro on-chain.

PENGX402 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Prediksi Harga PENGX402 (USD)

Berapa nilai PENGX402 (PENGX402) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PENGX402 (PENGX402) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PENGX402.

Tokenomi PENGX402 (PENGX402)

Memahami tokenomi PENGX402 (PENGX402) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PENGX402 sekarang!

Cara membeli PENGX402 (PENGX402)

Ingin mengetahui cara membeli PENGX402? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PENGX402 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PENGX402 ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya PENGX402

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PENGX402, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PENGX402 Berapa nilai PENGX402 (PENGX402) hari ini? Harga live PENGX402 dalam USD adalah 0.0002475 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PENGX402 ke USD saat ini? $ 0.0002475 . Cobalah Harga PENGX402 ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PENGX402? Kapitalisasi pasar PENGX402 adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PENGX402? Suplai beredar PENGX402 adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PENGX402? PENGX402 mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PENGX402? PENGX402 mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan PENGX402? Volume perdagangan 24 jam live PENGX402 adalah $ 58.56K USD . Akankah harga PENGX402 naik lebih tinggi tahun ini? PENGX402 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PENGX402 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

