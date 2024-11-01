Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pi Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pi Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang PI

Info Harga PI

Penjelasan PI

Whitepaper PI

Situs Web Resmi PI

Tokenomi PI

Prakiraan Harga PI

Riwayat PI

Panduan Membeli PI

Konverter PI ke Mata Uang Fiat

Spot PI

Futures USDT-M PI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Pi Network (PI) Hari Ini

Analisis Teknis Pi Network (PI) Hari Ini

Halaman Analisis Pi Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pi Network di bawah ini.

Perubahan Harga Pi Network (PI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.07788---21.00%-41.41%-59.12%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Pi Network

Indikator Teknikal Pi Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pi Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 2
Beli 9
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 1Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.07776
0.07776
R2
0.07776
0.07775
R1
0.07775
0.07775
PP
0.07775
0.07775
S1
0.07774
0.07774
S2
0.07774
0.07774
S3
0.07773
0.07774

Sinyal Pasar Pi Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.67M
$6.48 M
$7.15 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$2.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$2.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$7.38 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$7.36 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Pi Network

Aliran Masuk BersihHarga PIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Pi Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Pi Network (PI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Pi Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PI/USDT
$0.07788
$0.07788$0.07788
0.00%
0.00% (USDT)
PI/USDC
$0.07777
$0.07777$0.07777
0.00%
0.00% (USDT)
PI/USD1
$0.07782
$0.07782$0.07782
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator PI ke USD

Jumlah

PI
PI
USD
USD

1 PI = 0.07788 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.