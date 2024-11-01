Analisis Teknis Pi Network (PI) Hari Ini Halaman Analisis Pi Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pi Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Pi Network (PI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.07788 -- -21.00% -41.41% -59.12%

Indikator Teknikal Pi Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pi Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 2 Beli 9 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 1 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.07776 0.07776 R2 0.07776 0.07775 R1 0.07775 0.07775 PP 0.07775 0.07775 S1 0.07774 0.07774 S2 0.07774 0.07774 S3 0.07773 0.07774

Sinyal Pasar Pi Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.67M $6.48 M $7.15 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $2.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $2.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $7.38 M Penjualan Aktif 7 Hari $7.36 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Pi Network Aliran Masuk Bersih Harga PIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Pi Network (PI) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Pi Network secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam PI / USDT $0.07788 $0.07788 $0.07788 0.00% 0.00% (USDT) Trade PI / USDC $0.07777 $0.07777 $0.07777 0.00% 0.00% (USDT) Trade PI / USD1 $0.07782 $0.07782 $0.07782 0.00% 0.00% (USDT) Trade