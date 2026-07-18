Analisis Teknis Pieverse (PIEVERSE) Hari Ini Halaman Analisis Pieverse menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PIEVERSE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pieverse di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Pieverse (PIEVERSE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.6772 -- +1.48% -18.17% -6.24%

Indikator Teknikal Pieverse

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pieverse di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 5 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 8 Netral 0 Beli 6 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.678 0.6779 R2 0.6779 0.6777 R1 0.6778 0.6777 PP 0.6776 0.6776 S1 0.6775 0.6774 S2 0.6773 0.6774 S3 0.6772 0.6773

Sinyal Pasar Pieverse Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.32M $1.72 M $2.05 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $5.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $5.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $5.24 M Penjualan Aktif 7 Hari $5.25 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Pieverse Aliran Masuk Bersih Harga PIEVERSEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.69 2026-07-27 $0.07 M 0.69 2026-07-26 $0.24 M 0.72 2026-07-25 $0.05 M 0.64 2026-07-24 $0.06 M 0.66 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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