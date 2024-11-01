Analisis Teknis Pippin (PIPPIN) Hari Ini Halaman Analisis Pippin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PIPPIN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pippin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Pippin (PIPPIN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.014951 -- -11.99% -10.83% -44.16%

Indikator Teknikal Pippin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pippin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 2 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 0 Beli 8 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01498 0.01498 R2 0.01498 0.01498 R1 0.01498 0.01498 PP 0.01498 0.01498 S1 0.01498 0.01498 S2 0.01498 0.01498 S3 0.01498 0.01498

Sinyal Pasar Pippin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -7.35M $8.34 M $15.69 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.70 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.70 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.09M Pembelian Aktif 7 Hari $2.21 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.30 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Pippin Aliran Masuk Bersih Harga PIPPINUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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