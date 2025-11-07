BursaDEX+
Harga live PIKA PAMM hari ini adalah 5.84481 USD. Lacak informasi harga aktual PKAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PKAM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga PIKA PAMM(PKAM)

Harga Live 1 PKAM ke USD:

$5.84481
$5.84481
+3.43%1D
Grafik Harga Live PIKA PAMM (PKAM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:21:13 (UTC+8)

Informasi Harga PIKA PAMM (PKAM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 5.42127
$ 5.42127
Low 24 Jam
$ 5.94797
$ 5.94797
High 24 Jam

$ 5.42127
$ 5.42127

$ 5.94797
$ 5.94797

+0.67%

+3.43%

+31.64%

+31.64%

Harga aktual PIKA PAMM (PKAM) adalah $ 5.84481. Selama 24 jam terakhir, PKAM diperdagangkan antara low $ 5.42127 dan high $ 5.94797, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPKAM adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PKAM telah berubah sebesar +0.67% selama 1 jam terakhir, +3.43% selama 24 jam, dan +31.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PIKA PAMM (PKAM)

$ 8.90M
$ 8.90M

$ 12.27B
$ 12.27B

2,100,000,000
2,100,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar PIKA PAMM saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.90M. Suplai beredar PKAM adalah --, dan total suplainya sebesar 2100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.27B.

Riwayat Harga PIKA PAMM (PKAM) USD

Pantau perubahan harga PIKA PAMM untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1938287+3.43%
30 Days$ -1.13273-16.24%
60 Hari$ -4.25519-42.14%
90 Hari$ -5.1746-46.96%
Perubahan Harga PIKA PAMM Hari Ini

Hari ini, PKAM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.1938287 (+3.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PIKA PAMM 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.13273 (-16.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PIKA PAMM 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PKAM terlihat mengalami perubahan $ -4.25519 (-42.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PIKA PAMM 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -5.1746 (-46.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PIKA PAMM (PKAM)?

Lihat halaman Riwayat Harga PIKA PAMM sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PIKA PAMM (PKAM)

PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model.

PIKA PAMM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PIKA PAMM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PKAM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PIKA PAMM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PIKA PAMM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PIKA PAMM (USD)

Berapa nilai PIKA PAMM (PKAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PIKA PAMM (PKAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PIKA PAMM.

Cek prediksi harga PIKA PAMM sekarang!

Tokenomi PIKA PAMM (PKAM)

Memahami tokenomi PIKA PAMM (PKAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PKAM sekarang!

Cara membeli PIKA PAMM (PKAM)

Ingin mengetahui cara membeli PIKA PAMM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PIKA PAMM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PKAM ke Mata Uang Lokal

1 PIKA PAMM(PKAM) ke VND
153,806.17515
1 PIKA PAMM(PKAM) ke AUD
A$9.0010074
1 PIKA PAMM(PKAM) ke GBP
4.4420556
1 PIKA PAMM(PKAM) ke EUR
5.0265366
1 PIKA PAMM(PKAM) ke USD
$5.84481
1 PIKA PAMM(PKAM) ke MYR
RM24.4313058
1 PIKA PAMM(PKAM) ke TRY
246.066501
1 PIKA PAMM(PKAM) ke JPY
¥894.25593
1 PIKA PAMM(PKAM) ke ARS
ARS$8,482.9818897
1 PIKA PAMM(PKAM) ke RUB
474.7739163
1 PIKA PAMM(PKAM) ke INR
518.2593027
1 PIKA PAMM(PKAM) ke IDR
Rp97,413.4610346
1 PIKA PAMM(PKAM) ke PHP
344.9606862
1 PIKA PAMM(PKAM) ke EGP
￡E.276.459513
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BRL
R$31.2697335
1 PIKA PAMM(PKAM) ke CAD
C$8.2411821
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BDT
713.1252681
1 PIKA PAMM(PKAM) ke NGN
8,409.7464204
1 PIKA PAMM(PKAM) ke COP
$22,393.8634821
1 PIKA PAMM(PKAM) ke ZAR
R.101.5827978
1 PIKA PAMM(PKAM) ke UAH
245.8327086
1 PIKA PAMM(PKAM) ke TZS
T.Sh.14,360.69817
1 PIKA PAMM(PKAM) ke VES
Bs1,326.77187
1 PIKA PAMM(PKAM) ke CLP
$5,511.65583
1 PIKA PAMM(PKAM) ke PKR
Rs1,651.9770984
1 PIKA PAMM(PKAM) ke KZT
3,074.5454043
1 PIKA PAMM(PKAM) ke THB
฿189.4302921
1 PIKA PAMM(PKAM) ke TWD
NT$181.1306619
1 PIKA PAMM(PKAM) ke AED
د.إ21.4504527
1 PIKA PAMM(PKAM) ke CHF
Fr4.675848
1 PIKA PAMM(PKAM) ke HKD
HK$45.4141737
1 PIKA PAMM(PKAM) ke AMD
֏2,235.055344
1 PIKA PAMM(PKAM) ke MAD
.د.م54.356733
1 PIKA PAMM(PKAM) ke MXN
$108.5965698
1 PIKA PAMM(PKAM) ke SAR
ريال21.9180375
1 PIKA PAMM(PKAM) ke ETB
Br897.1198869
1 PIKA PAMM(PKAM) ke KES
KSh754.9156596
1 PIKA PAMM(PKAM) ke JOD
د.أ4.14397029
1 PIKA PAMM(PKAM) ke PLN
21.5089008
1 PIKA PAMM(PKAM) ke RON
лв25.717164
1 PIKA PAMM(PKAM) ke SEK
kr55.8763836
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BGN
лв9.8777289
1 PIKA PAMM(PKAM) ke HUF
Ft1,954.0953273
1 PIKA PAMM(PKAM) ke CZK
123.2085948
1 PIKA PAMM(PKAM) ke KWD
د.ك1.78851186
1 PIKA PAMM(PKAM) ke ILS
19.1125287
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BOB
Bs40.329189
1 PIKA PAMM(PKAM) ke AZN
9.936177
1 PIKA PAMM(PKAM) ke TJS
SM53.8891482
1 PIKA PAMM(PKAM) ke GEL
15.8394351
1 PIKA PAMM(PKAM) ke AOA
Kz5,332.804644
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BHD
.د.ب2.19764856
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BMD
$5.84481
1 PIKA PAMM(PKAM) ke DKK
kr37.7574726
1 PIKA PAMM(PKAM) ke HNL
L153.6016068
1 PIKA PAMM(PKAM) ke MUR
268.86126
1 PIKA PAMM(PKAM) ke NAD
$101.5243497
1 PIKA PAMM(PKAM) ke NOK
kr59.617062
1 PIKA PAMM(PKAM) ke NZD
$10.3453137
1 PIKA PAMM(PKAM) ke PAB
B/.5.84481
1 PIKA PAMM(PKAM) ke PGK
K24.9573387
1 PIKA PAMM(PKAM) ke QAR
ر.ق21.2751084
1 PIKA PAMM(PKAM) ke RSD
дин.593.4820074
1 PIKA PAMM(PKAM) ke UZS
soʻm69,581.0602956
1 PIKA PAMM(PKAM) ke ALL
L490.2042147
1 PIKA PAMM(PKAM) ke ANG
ƒ10.4622099
1 PIKA PAMM(PKAM) ke AWG
ƒ10.520658
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BBD
$11.68962
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BAM
KM9.8777289
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BIF
Fr17,236.34469
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BND
$7.598253
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BSD
$5.84481
1 PIKA PAMM(PKAM) ke JMD
$937.2152835
1 PIKA PAMM(PKAM) ke KHR
23,473.1076486
1 PIKA PAMM(PKAM) ke KMF
Fr2,454.8202
1 PIKA PAMM(PKAM) ke LAK
127,061.0844153
1 PIKA PAMM(PKAM) ke LKR
රු1,781.9072247
1 PIKA PAMM(PKAM) ke MDL
L100.0046991
1 PIKA PAMM(PKAM) ke MGA
Ar26,327.946645
1 PIKA PAMM(PKAM) ke MOP
P46.75848
1 PIKA PAMM(PKAM) ke MVR
90.010074
1 PIKA PAMM(PKAM) ke MWK
MK10,129.640211
1 PIKA PAMM(PKAM) ke MZN
MT373.7755995
1 PIKA PAMM(PKAM) ke NPR
रु828.209577
1 PIKA PAMM(PKAM) ke PYG
41,451.39252
1 PIKA PAMM(PKAM) ke RWF
Fr8,480.81931
1 PIKA PAMM(PKAM) ke SBD
$48.0443382
1 PIKA PAMM(PKAM) ke SCR
87.9643905
1 PIKA PAMM(PKAM) ke SRD
$225.025185
1 PIKA PAMM(PKAM) ke SVC
$51.0836394
1 PIKA PAMM(PKAM) ke SZL
L101.4659016
1 PIKA PAMM(PKAM) ke TMT
m20.456835
1 PIKA PAMM(PKAM) ke TND
د.ت17.29479279
1 PIKA PAMM(PKAM) ke TTD
$39.5693637
1 PIKA PAMM(PKAM) ke UGX
Sh20,433.45576
1 PIKA PAMM(PKAM) ke XAF
Fr3,319.85208
1 PIKA PAMM(PKAM) ke XCD
$15.780987
1 PIKA PAMM(PKAM) ke XOF
Fr3,319.85208
1 PIKA PAMM(PKAM) ke XPF
Fr602.01543
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BWP
P78.6126945
1 PIKA PAMM(PKAM) ke BZD
$11.7480681
1 PIKA PAMM(PKAM) ke CVE
$560.1665904
1 PIKA PAMM(PKAM) ke DJF
Fr1,034.53137
1 PIKA PAMM(PKAM) ke DOP
$375.8797311
1 PIKA PAMM(PKAM) ke DZD
د.ج762.9814974
1 PIKA PAMM(PKAM) ke FJD
$13.3261668
1 PIKA PAMM(PKAM) ke GNF
Fr50,820.62295
1 PIKA PAMM(PKAM) ke GTQ
Q44.7712446
1 PIKA PAMM(PKAM) ke GYD
$1,222.5004596
1 PIKA PAMM(PKAM) ke ISK
kr736.44606

Sumber Daya PIKA PAMM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PIKA PAMM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi PIKA PAMM
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PIKA PAMM

Berapa nilai PIKA PAMM (PKAM) hari ini?
Harga live PKAM dalam USD adalah 5.84481 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PKAM ke USD saat ini?
Harga PKAM ke USD saat ini adalah $ 5.84481. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PIKA PAMM?
Kapitalisasi pasar PKAM adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PKAM?
Suplai beredar PKAM adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PKAM?
PKAM mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PKAM?
PKAM mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan PKAM?
Volume perdagangan 24 jam live PKAM adalah $ 8.90M USD.
Akankah harga PKAM naik lebih tinggi tahun ini?
PKAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PKAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:21:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

