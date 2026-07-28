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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang PlaysOut, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang PlaysOut, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis PlaysOut (PLAY) Hari Ini

Analisis Teknis PlaysOut (PLAY) Hari Ini

Halaman Analisis PlaysOut menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PLAY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis PlaysOut di bawah ini.

Perubahan Harga PlaysOut (PLAY)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03689--+7.05%+18.35%-64.88%
Ketahui selengkapnya tentang Harga PlaysOut

Indikator Teknikal PlaysOut

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari PlaysOut di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 8
Beli 4
Moving Averages:JualJual 8Netral 4Beli 2
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03709
0.03709
R2
0.03709
0.03708
R1
0.03708
0.03708
PP
0.03708
0.03708
S1
0.03707
0.03707
S2
0.03707
0.03707
S3
0.03706
0.03707

Sinyal Pasar PlaysOut

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.20M
$1.61 M
$1.81 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.28 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.28 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.44 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.48 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal PlaysOut

Aliran Masuk BersihHarga PLAYUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.04
2026-07-27$0.00 M0.04
2026-07-26$0.00 M0.04
2026-07-25$0.00 M0.04
2026-07-24$0.00 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar PlaysOut (PLAY) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume PlaysOut secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PLAY/USDT
$0.03689
$0.03689$0.03689
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PLAY = 0.03689 USD

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