Analisis Teknis PlaysOut (PLAY) Hari Ini Halaman Analisis PlaysOut menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PLAY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis PlaysOut di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga PlaysOut (PLAY) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03689 -- +7.05% +18.35% -64.88%

Indikator Teknikal PlaysOut

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari PlaysOut di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 8 Beli 4 Moving Averages : Jual Jual 8 Netral 4 Beli 2 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03709 0.03709 R2 0.03709 0.03708 R1 0.03708 0.03708 PP 0.03708 0.03708 S1 0.03707 0.03707 S2 0.03707 0.03707 S3 0.03706 0.03707

Sinyal Pasar PlaysOut Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.20M $1.61 M $1.81 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.28 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.28 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $1.44 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.48 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal PlaysOut Aliran Masuk Bersih Harga PLAYUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.04 2026-07-27 $0.00 M 0.04 2026-07-26 $0.00 M 0.04 2026-07-25 $0.00 M 0.04 2026-07-24 $0.00 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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