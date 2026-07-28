Analisis Teknis Plume Network (PLUME) Hari Ini Halaman Analisis Plume Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PLUME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Plume Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Plume Network (PLUME) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.011415 -- +5.89% +19.33% -8.75%

Indikator Teknikal Plume Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Plume Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 6 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 10 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 4 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01139 0.01139 R2 0.01139 0.01138 R1 0.01138 0.01138 PP 0.01138 0.01138 S1 0.01137 0.01137 S2 0.01137 0.01137 S3 0.01136 0.01137

Sinyal Pasar Plume Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.08M $2.21 M $2.29 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.33 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.34 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.61 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.64 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Plume Network Aliran Masuk Bersih Harga PLUMEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.03 M 0.01 2026-07-27 -$0.14 M 0.01 2026-07-26 $0.14 M 0.01 2026-07-25 $0.11 M 0.01 2026-07-24 $0.15 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Plume Network (PLUME) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Plume Network secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam PLUME / USDT $0.011418 $0.011418 $0.011418 0.00% 0.00% (USDT) Trade PLUME / USDC $0.0114 $0.0114 $0.0114 0.00% 0.00% (USDT) Trade