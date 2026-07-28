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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Plume Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Plume Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Plume Network (PLUME) Hari Ini

Analisis Teknis Plume Network (PLUME) Hari Ini

Halaman Analisis Plume Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PLUME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Plume Network di bawah ini.

Perubahan Harga Plume Network (PLUME)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.011415--+5.89%+19.33%-8.75%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Plume Network

Indikator Teknikal Plume Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Plume Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 6
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 2Beli 10
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 4Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01139
0.01139
R2
0.01139
0.01138
R1
0.01138
0.01138
PP
0.01138
0.01138
S1
0.01137
0.01137
S2
0.01137
0.01137
S3
0.01136
0.01137

Sinyal Pasar Plume Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.08M
$2.21 M
$2.29 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.33 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.34 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.61 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.64 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Plume Network

Aliran Masuk BersihHarga PLUMEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.03 M0.01
2026-07-27-$0.14 M0.01
2026-07-26$0.14 M0.01
2026-07-25$0.11 M0.01
2026-07-24$0.15 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Plume Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Plume Network (PLUME) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Plume Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PLUME/USDT
$0.011418
$0.011418$0.011418
0.00%
0.00% (USDT)
PLUME/USDC
$0.0114
$0.0114$0.0114
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PLUME = 0.011415 USD

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