Analisis Teknis Peanut the Squirrel (PNUT) Hari Ini Halaman Analisis Peanut the Squirrel menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PNUT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Peanut the Squirrel di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Peanut the Squirrel (PNUT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04239 -- +1.77% +3.54% -23.17%

Indikator Teknikal Peanut the Squirrel

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Peanut the Squirrel di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 2 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 8 Netral 0 Beli 6 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04224 0.04223 R2 0.04223 0.04223 R1 0.04223 0.04223 PP 0.04222 0.04222 S1 0.04222 0.04222 S2 0.04221 0.04222 S3 0.04221 0.04221

Sinyal Pasar Peanut the Squirrel Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.38M $6.48 M $6.86 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.53 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.53 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.80 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.78 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Peanut the Squirrel Aliran Masuk Bersih Harga PNUTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.07 M 0.04 2026-07-27 -$0.31 M 0.04 2026-07-26 -$0.18 M 0.04 2026-07-25 -$0.37 M 0.04 2026-07-24 -$0.24 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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