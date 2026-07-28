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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Peanut the Squirrel, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Peanut the Squirrel, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Peanut the Squirrel (PNUT) Hari Ini

Analisis Teknis Peanut the Squirrel (PNUT) Hari Ini

Halaman Analisis Peanut the Squirrel menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PNUT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Peanut the Squirrel di bawah ini.

Perubahan Harga Peanut the Squirrel (PNUT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04239--+1.77%+3.54%-23.17%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Peanut the Squirrel

Indikator Teknikal Peanut the Squirrel

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Peanut the Squirrel di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 2
Beli 9
Moving Averages:NetralJual 8Netral 0Beli 6
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04224
0.04223
R2
0.04223
0.04223
R1
0.04223
0.04223
PP
0.04222
0.04222
S1
0.04222
0.04222
S2
0.04221
0.04222
S3
0.04221
0.04221

Sinyal Pasar Peanut the Squirrel

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.38M
$6.48 M
$6.86 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.53 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.53 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.80 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.78 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Peanut the Squirrel

Aliran Masuk BersihHarga PNUTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.07 M0.04
2026-07-27-$0.31 M0.04
2026-07-26-$0.18 M0.04
2026-07-25-$0.37 M0.04
2026-07-24-$0.24 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Peanut the Squirrel (PNUT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Peanut the Squirrel secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PNUT/USDT
$0.04239
$0.04239$0.04239
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PNUT = 0.04239 USD

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