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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang POLYX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang POLYX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis POLYX (POLYX) Hari Ini

Analisis Teknis POLYX (POLYX) Hari Ini

Halaman Analisis POLYX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari POLYX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis POLYX di bawah ini.

Perubahan Harga POLYX (POLYX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0346---6.99%-2.26%-30.11%
Ketahui selengkapnya tentang Harga POLYX

Indikator Teknikal POLYX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari POLYX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 2
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03463
0.03462
R2
0.03462
0.03461
R1
0.03461
0.03461
PP
0.0346
0.0346
S1
0.03459
0.03459
S2
0.03458
0.03459
S3
0.03457
0.03458

Sinyal Pasar POLYX

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.07M
$5.19 M
$5.27 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal POLYX

Aliran Masuk BersihHarga POLYXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.03
2026-07-27-$0.03 M0.03
2026-07-26-$0.01 M0.04
2026-07-25-$0.03 M0.04
2026-07-24$0.01 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
POLYX/USDT
$0.0346
$0.0346$0.0346
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 POLYX = 0.0346 USD

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