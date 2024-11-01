Analisis Teknis Power Protocol (POWER) Hari Ini Halaman Analisis Power Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari POWER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Power Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Power Protocol (POWER) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08641 -- +4.20% +12.71% -7.14%

Indikator Teknikal Power Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Power Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 2 Beli 13 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.08657 0.08654 R2 0.08654 0.08651 R1 0.08651 0.0865 PP 0.08648 0.08648 S1 0.08645 0.08645 S2 0.08642 0.08644 S3 0.08639 0.08642

Sinyal Pasar Power Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.42M $3.18 M $3.60 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.10 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.50 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.52 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Power Protocol Aliran Masuk Bersih Harga POWERUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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