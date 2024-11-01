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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Power Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Power Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Power Protocol (POWER) Hari Ini

Analisis Teknis Power Protocol (POWER) Hari Ini

Halaman Analisis Power Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari POWER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Power Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Power Protocol (POWER)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.08641--+4.20%+12.71%-7.14%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Power Protocol

Indikator Teknikal Power Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Power Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 2
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.08657
0.08654
R2
0.08654
0.08651
R1
0.08651
0.0865
PP
0.08648
0.08648
S1
0.08645
0.08645
S2
0.08642
0.08644
S3
0.08639
0.08642

Sinyal Pasar Power Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.42M
$3.18 M
$3.60 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.10 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.50 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.52 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Power Protocol

Aliran Masuk BersihHarga POWERUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Power Protocol (POWER) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Power Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
POWER/USDT
$0.08639
$0.08639$0.08639
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 POWER = 0.08641 USD

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