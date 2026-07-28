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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Prom, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Prom, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Prom (PROM) Hari Ini

Analisis Teknis Prom (PROM) Hari Ini

Halaman Analisis Prom menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PROM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Prom di bawah ini.

Perubahan Harga Prom (PROM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2.0323--+4.50%+84.58%-5.47%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Prom

Indikator Teknikal Prom

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Prom di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 1
Beli 12
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
2.0283
2.0276
R2
2.0276
2.0272
R1
2.0273
2.027
PP
2.0266
2.0266
S1
2.0263
2.0262
S2
2.0256
2.026
S3
2.0253
2.0256

Sinyal Pasar Prom

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.28M
$5.71 M
$5.98 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.07M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.46 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.53 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$6.73 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$6.77 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Prom

Aliran Masuk BersihHarga PROMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M2.03
2026-07-27-$0.03 M2.00
2026-07-26$0.11 M1.96
2026-07-25$0.21 M1.98
2026-07-24-$0.01 M1.69

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Prom Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Prom (PROM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Prom secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PROM/USDT
$2.0323
$2.0323$2.0323
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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PROM
USD
USD

1 PROM = 2.0323 USD

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