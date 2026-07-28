Analisis Teknis Prom (PROM) Hari Ini Halaman Analisis Prom menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PROM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Prom di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Prom (PROM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.0323 -- +4.50% +84.58% -5.47%

Indikator Teknikal Prom

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Prom di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 1 Beli 12 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 2.0283 2.0276 R2 2.0276 2.0272 R1 2.0273 2.027 PP 2.0266 2.0266 S1 2.0263 2.0262 S2 2.0256 2.026 S3 2.0253 2.0256

Sinyal Pasar Prom Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.28M $5.71 M $5.98 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.07M Pembelian Aktif 3 Hari $1.46 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.53 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $6.73 M Penjualan Aktif 7 Hari $6.77 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Prom Aliran Masuk Bersih Harga PROMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 2.03 2026-07-27 -$0.03 M 2.00 2026-07-26 $0.11 M 1.96 2026-07-25 $0.21 M 1.98 2026-07-24 -$0.01 M 1.69 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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