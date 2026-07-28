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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Prompt, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Prompt, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Prompt (PROMPT) Hari Ini

Analisis Teknis Prompt (PROMPT) Hari Ini

Halaman Analisis Prompt menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PROMPT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Prompt di bawah ini.

Perubahan Harga Prompt (PROMPT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0205--+1.93%-6.01%-42.79%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Prompt

Indikator Teknikal Prompt

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Prompt di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 7
Beli 13
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 3Beli 11
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02051
0.02051
R2
0.02051
0.0205
R1
0.0205
0.0205
PP
0.0205
0.0205
S1
0.02049
0.02049
S2
0.02049
0.02049
S3
0.02048
0.02049

Sinyal Pasar Prompt

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.46M
$7.14 M
$7.61 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.02 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Prompt

Aliran Masuk BersihHarga PROMPTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.01 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25$0.01 M0.02
2026-07-24-$0.01 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Prompt Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Prompt (PROMPT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Prompt secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PROMPT/USDT
$0.02048
$0.02048$0.02048
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PROMPT = 0.0205 USD

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