Analisis Teknis Prompt (PROMPT) Hari Ini Halaman Analisis Prompt menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PROMPT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Prompt di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Prompt (PROMPT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0205 -- +1.93% -6.01% -42.79%

Indikator Teknikal Prompt

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Prompt di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 7 Beli 13 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 3 Beli 11 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02051 0.02051 R2 0.02051 0.0205 R1 0.0205 0.0205 PP 0.0205 0.0205 S1 0.02049 0.02049 S2 0.02049 0.02049 S3 0.02048 0.02049

Sinyal Pasar Prompt Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.46M $7.14 M $7.61 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.02 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Prompt Aliran Masuk Bersih Harga PROMPTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.01 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.01 M 0.02 2026-07-24 -$0.01 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Prompt (PROMPT) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Prompt secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam PROMPT / USDT $0.02048 $0.02048 $0.02048 0.00% 0.00% (USDT) Trade