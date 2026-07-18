Analisis Teknis Portal To Bitcoin (PTB) Hari Ini Halaman Analisis Portal To Bitcoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PTB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Portal To Bitcoin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Portal To Bitcoin (PTB) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0006362 -- +7.57% +33.54% -19.32%

Indikator Teknikal Portal To Bitcoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Portal To Bitcoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 13 Netral 5 Beli 8 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 5 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0006383 0.000638 R2 0.000638 0.0006379 R1 0.0006379 0.0006378 PP 0.0006376 0.0006376 S1 0.0006375 0.0006375 S2 0.0006372 0.0006374 S3 0.0006371 0.0006372

Sinyal Pasar Portal To Bitcoin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.22M $3.52 M $3.74 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.17 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.16 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Portal To Bitcoin Aliran Masuk Bersih Harga PTBUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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