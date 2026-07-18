Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Portal To Bitcoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Portal To Bitcoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang PTB

Info Harga PTB

Penjelasan PTB

Whitepaper PTB

Situs Web Resmi PTB

Tokenomi PTB

Prakiraan Harga PTB

Riwayat PTB

Panduan Membeli PTB

Konverter PTB ke Mata Uang Fiat

Spot PTB

Futures USDT-M PTB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Portal To Bitcoin (PTB) Hari Ini

Analisis Teknis Portal To Bitcoin (PTB) Hari Ini

Halaman Analisis Portal To Bitcoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PTB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Portal To Bitcoin di bawah ini.

Perubahan Harga Portal To Bitcoin (PTB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0006362--+7.57%+33.54%-19.32%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Portal To Bitcoin

Indikator Teknikal Portal To Bitcoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Portal To Bitcoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 13
Netral 5
Beli 8
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 3Netral 5Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0006383
0.000638
R2
0.000638
0.0006379
R1
0.0006379
0.0006378
PP
0.0006376
0.0006376
S1
0.0006375
0.0006375
S2
0.0006372
0.0006374
S3
0.0006371
0.0006372

Sinyal Pasar Portal To Bitcoin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.22M
$3.52 M
$3.74 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.17 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.16 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Portal To Bitcoin

Aliran Masuk BersihHarga PTBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Portal To Bitcoin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Portal To Bitcoin (PTB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Portal To Bitcoin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PTB/USDT
$0.0006357
$0.0006357$0.0006357
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator PTB ke USD

Jumlah

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0.0006362 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.