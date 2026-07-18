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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Puffer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Puffer, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Puffer (PUFFER) Hari Ini

Analisis Teknis Puffer (PUFFER) Hari Ini

Halaman Analisis Puffer menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PUFFER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Puffer di bawah ini.

Perubahan Harga Puffer (PUFFER)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.013--+4.00%-5.11%-46.06%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Puffer

Indikator Teknikal Puffer

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Puffer di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 10
Beli 13
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 4Beli 9
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 6Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.013
0.01299
R2
0.01299
0.01299
R1
0.01299
0.01299
PP
0.01298
0.01298
S1
0.01298
0.01298
S2
0.01297
0.01298
S3
0.01297
0.01297

Sinyal Pasar Puffer

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.26M
$4.81 M
$5.07 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.02 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Puffer

Aliran Masuk BersihHarga PUFFERUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27-$0.01 M0.01
2026-07-26-$0.01 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.01 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Puffer (PUFFER) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Puffer secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PUFFER/USDT
$0.013
$0.013$0.013
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PUFFER = 0.013 USD

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