Analisis Teknis Puffer (PUFFER) Hari Ini Halaman Analisis Puffer menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PUFFER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Puffer di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Puffer (PUFFER) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.013 -- +4.00% -5.11% -46.06%

Indikator Teknikal Puffer

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Puffer di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 10 Beli 13 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 4 Beli 9 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 6 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.013 0.01299 R2 0.01299 0.01299 R1 0.01299 0.01299 PP 0.01298 0.01298 S1 0.01298 0.01298 S2 0.01297 0.01298 S3 0.01297 0.01297

Sinyal Pasar Puffer Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.26M $4.81 M $5.07 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.02 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Puffer Aliran Masuk Bersih Harga PUFFERUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 -$0.01 M 0.01 2026-07-26 -$0.01 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.01 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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