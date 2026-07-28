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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pump.fun, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pump.fun, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis pump.fun (PUMP) Hari Ini

Analisis Teknis pump.fun (PUMP) Hari Ini

Halaman Analisis pump.fun menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PUMP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis pump.fun di bawah ini.

Perubahan Harga pump.fun (PUMP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.002113--+4.75%+56.28%+11.09%
Ketahui selengkapnya tentang Harga pump.fun

Aliran Modal Pump.fun

Aliran Masuk BersihHarga PUMPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.77 M0.00
2026-07-27$0.11 M0.00
2026-07-26-$0.07 M0.00
2026-07-25-$0.75 M0.00
2026-07-24-$1.09 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi pump.fun Selengkapnya

Perdagangkan Pasar pump.fun (PUMP) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume pump.fun secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PUMP/USDT
$0.002113
$0.002113$0.002113
0.00%
0.00% (USDT)
PUMP/USDC
$0.002104
$0.002104$0.002104
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator PUMP ke USD

Jumlah

PUMP
PUMP
USD
USD

1 PUMP = 0.002113 USD

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