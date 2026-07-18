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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang PumpBTC, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang PumpBTC, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis pumpBTC (PUMPBTC) Hari Ini

Analisis Teknis pumpBTC (PUMPBTC) Hari Ini

Halaman Analisis pumpBTC menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PUMPBTC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis pumpBTC di bawah ini.

Perubahan Harga pumpBTC (PUMPBTC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.009291---1.70%+7.94%-63.56%
Ketahui selengkapnya tentang Harga pumpBTC

Indikator Teknikal PumpBTC

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari PumpBTC di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 4
Netral 10
Beli 12
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 3Beli 9
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 7Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00934
0.00933
R2
0.00933
0.00933
R1
0.00933
0.00933
PP
0.00932
0.00932
S1
0.00932
0.00932
S2
0.00931
0.00932
S3
0.00931
0.00931

Sinyal Pasar PumpBTC

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.12M
$3.02 M
$3.14 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.02 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal PumpBTC

Aliran Masuk BersihHarga PUMPBTCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar pumpBTC (PUMPBTC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume pumpBTC secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PUMPBTC/USDT
$0.009299
$0.009299$0.009299
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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PUMPBTC
USD
USD

1 PUMPBTC = 0.009291 USD

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