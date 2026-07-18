Analisis Teknis pumpBTC (PUMPBTC) Hari Ini Halaman Analisis pumpBTC menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PUMPBTC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis pumpBTC di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga pumpBTC (PUMPBTC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.009291 -- -1.70% +7.94% -63.56%

Indikator Teknikal PumpBTC

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari PumpBTC di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 4 Netral 10 Beli 12 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 3 Beli 9 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 7 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00934 0.00933 R2 0.00933 0.00933 R1 0.00933 0.00933 PP 0.00932 0.00932 S1 0.00932 0.00932 S2 0.00931 0.00932 S3 0.00931 0.00931

Sinyal Pasar PumpBTC Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.12M $3.02 M $3.14 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.02 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal PumpBTC Aliran Masuk Bersih Harga PUMPBTCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 $0.00 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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