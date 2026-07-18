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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pundi X, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Pundi X, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Pundi X (PUNDIX) Hari Ini

Analisis Teknis Pundi X (PUNDIX) Hari Ini

Halaman Analisis Pundi X menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PUNDIX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pundi X di bawah ini.

Perubahan Harga Pundi X (PUNDIX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.07724---5.86%-19.09%-48.78%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Pundi X

Indikator Teknikal Pundi X

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pundi X di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.07731
0.07731
R2
0.07731
0.0773
R1
0.0773
0.0773
PP
0.0773
0.0773
S1
0.07729
0.07729
S2
0.07729
0.07729
S3
0.07728
0.07729

Sinyal Pasar Pundi X

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.01M
$1.74 M
$1.73 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.01 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Pundi X

Aliran Masuk BersihHarga PUNDIXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.08
2026-07-27$0.00 M0.08
2026-07-26-$0.01 M0.08
2026-07-25-$0.01 M0.08
2026-07-24-$0.02 M0.08

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Pundi X (PUNDIX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Pundi X secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
PUNDIX/USDT
$0.07724
$0.07724$0.07724
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 PUNDIX = 0.07724 USD

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