Analisis Teknis Pundi X (PUNDIX) Hari Ini Halaman Analisis Pundi X menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari PUNDIX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Pundi X di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Pundi X (PUNDIX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.07724 -- -5.86% -19.09% -48.78%

Indikator Teknikal Pundi X

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Pundi X di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.07731 0.07731 R2 0.07731 0.0773 R1 0.0773 0.0773 PP 0.0773 0.0773 S1 0.07729 0.07729 S2 0.07729 0.07729 S3 0.07728 0.07729

Sinyal Pasar Pundi X Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.01M $1.74 M $1.73 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.01 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Pundi X Aliran Masuk Bersih Harga PUNDIXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.08 2026-07-27 $0.00 M 0.08 2026-07-26 -$0.01 M 0.08 2026-07-25 -$0.01 M 0.08 2026-07-24 -$0.02 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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