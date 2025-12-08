Tabel Konversi Rank ke Nepalese Rupee
Tabel Konversi RAN ke NPR
- 1 RAN0.22 NPR
- 2 RAN0.43 NPR
- 3 RAN0.65 NPR
- 4 RAN0.87 NPR
- 5 RAN1.08 NPR
- 6 RAN1.30 NPR
- 7 RAN1.51 NPR
- 8 RAN1.73 NPR
- 9 RAN1.95 NPR
- 10 RAN2.16 NPR
- 50 RAN10.82 NPR
- 100 RAN21.63 NPR
- 1,000 RAN216.32 NPR
- 5,000 RAN1,081.62 NPR
- 10,000 RAN2,163.24 NPR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Rank ke Nepalese Rupee (RAN ke NPR) di berbagai rentang nilai, dari 1 RAN hingga 10,000 RAN. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah RAN yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar NPR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah RAN ke NPR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi NPR ke RAN
- 1 NPR4.622 RAN
- 2 NPR9.245 RAN
- 3 NPR13.86 RAN
- 4 NPR18.49 RAN
- 5 NPR23.11 RAN
- 6 NPR27.73 RAN
- 7 NPR32.35 RAN
- 8 NPR36.98 RAN
- 9 NPR41.60 RAN
- 10 NPR46.22 RAN
- 50 NPR231.1 RAN
- 100 NPR462.2 RAN
- 1,000 NPR4,622 RAN
- 5,000 NPR23,113 RAN
- 10,000 NPR46,226 RAN
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Nepalese Rupee ke Rank (NPR ke RAN) di berbagai rentang jumlah, dari 1 NPR hingga 10,000 NPR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Rank yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah NPR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Rank (RAN) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 0.22 NPR , yang mencerminkan perubahan -1.24% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨5.23M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Rank Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
5.23M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-1.24%
Perubahan Harga (1 Hari)
₨ 0.001537
High 24 Jam
₨ 0.001432
Low 24 Jam
Grafik tren RAN ke NPR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Rank terhadap NPR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Rank saat ini.
Ringkasan Konversi RAN ke NPR
Per | 1 RAN = 0.22 NPR | 1 NPR = 4.622 RAN
Kurs untuk 1 RAN ke NPR hari ini adalah 0.22 NPR.
Pembelian 5 RAN akan dikenai biaya 1.08 NPR, sedangkan 10 RAN memiliki nilai 2.16 NPR.
1 NPR dapat di-trade dengan 4.622 RAN.
50 NPR dapat dikonversi ke 231.1 RAN, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 RAN ke NPR telah berubah sebesar +4.08% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.24%, sehingga mencapai high senilai 0.2213653203143906 NPR dan low senilai 0.20624277078087658 NPR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 RAN adalah 0.23850420978570647 NPR yang menunjukkan perubahan -9.30% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, RAN telah berubah sebesar 0.05372105691429258 NPR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +33.03% pada nilainya.
Semua Tentang Rank (RAN)
Setelah menghitung harga Rank (RAN), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Rank langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan RAN. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Rank, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga RAN ke NPR
Dalam 24 jam terakhir, Rank (RAN) telah berfluktuasi antara 0.20624277078087658 NPR dan 0.2213653203143906 NPR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.2050905765307041 NPR dan high 0.2320231171284862 NPR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas RAN ke NPR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Low
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Rata-rata
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Volatilitas
|+7.14%
|+12.97%
|+22.71%
|+65.33%
|Perubahan
|+2.31%
|+4.37%
|-9.11%
|+34.50%
Prakiraan Harga Rank dalam NPR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Rank dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan RAN ke NPR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga RAN untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Rank dapat mencapai sekitar ₨0.23NPR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga RAN untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, RAN mungkin naik menjadi sekitar ₨0.28 NPR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Rank kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan RAN yang Tersedia di MEXC
RAN/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot RAN, yang mencakup pasar tempat Rank dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual RAN pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
FRANKLINUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures RAN dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Rank untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Rank
Ingin menambahkan Rank ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Rank › atau Mulai sekarang ›
RAN dan NPR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Rank (RAN) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Rank
- Harga Saat Ini (USD): $0.001502
- Perubahan 7 Hari: +4.08%
- Tren 30 Hari: -9.30%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk RAN, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke NPR, harga USD RAN tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga RAN] [RAN ke USD]
Nepalese Rupee (NPR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (NPR/USD): 0.006943065378083722
- Perubahan 7 Hari: -1.59%
- Tren 30 Hari: -1.59%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- NPR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah RAN yang sama.
- NPR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli RAN dengan NPR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs RAN ke NPR?
Kurs antara Rank (RAN) dan Nepalese Rupee (NPR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam RAN, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs RAN ke NPR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit NPR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal NPR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan NPR. Ketika NPR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti RAN, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Rank, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap RAN dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke NPR.
Konversikan RAN ke NPR Seketika
Gunakan konverter RAN ke NPR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi RAN ke NPR?
Masukkan Jumlah RAN
Mulailah dengan memasukkan jumlah RAN yang ingin Anda konversi ke NPR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs RAN ke NPR Secara Live
Lihat kurs RAN ke NPR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang RAN dan NPR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan RAN ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli RAN dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs RAN ke NPR dihitung?
Perhitungan kurs RAN ke NPR didasarkan pada nilai RAN saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke NPR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs RAN ke NPR begitu sering berubah?
Kurs RAN ke NPR sangat sering berubah karena Rank dan Nepalese Rupee terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs RAN ke NPR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs RAN ke NPR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs RAN ke NPR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan RAN ke NPR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi RAN ke NPR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren RAN terhadap NPR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga RAN terhadap NPR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar RAN ke NPR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan NPR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun RAN tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs RAN ke NPR?
Halving Rank, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs RAN ke NPR.
Bisakah saya membandingkan kurs RAN ke NPR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs RAN keNPR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs RAN ke NPR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Rank, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi RAN ke NPR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas NPR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target RAN ke NPR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Rank dan Nepalese Rupee?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Rank dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan RAN ke NPR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan NPR Anda ke RAN dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah RAN ke NPR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga RAN dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar RAN ke NPR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs RAN ke NPR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai NPR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs RAN ke NPR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Rank Selengkapnya
Harga Rank
Pelajari selengkapnya tentang Rank (RAN) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Rank
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar RAN untuk lebih memahami kemungkinan arah Rank.
Cara Membeli Rank
Ingin membeli Rank? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
RAN/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan RAN/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Rank ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke NPR
Mengapa Harus Membeli Rank dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Rank.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Rank dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.