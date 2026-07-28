Analisis Teknis Recall (RECALL) Hari Ini Halaman Analisis Recall menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RECALL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Recall di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Recall (RECALL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03799 -- -4.17% +26.21% -26.78%

Indikator Teknikal Recall

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Recall di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 1 Beli 13 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03804 0.03799 R2 0.03799 0.03796 R1 0.03796 0.03794 PP 0.03791 0.03791 S1 0.03788 0.03788 S2 0.03783 0.03786 S3 0.0378 0.03783

Sinyal Pasar Recall Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.20M $1.07 M $1.27 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.10 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.38 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.37 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Recall Aliran Masuk Bersih Harga RECALLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.04 2026-07-27 -$0.10 M 0.04 2026-07-26 -$0.17 M 0.04 2026-07-25 $0.00 M 0.04 2026-07-24 -$0.01 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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