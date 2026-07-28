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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Recall, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Recall, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Recall (RECALL) Hari Ini

Analisis Teknis Recall (RECALL) Hari Ini

Halaman Analisis Recall menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RECALL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Recall di bawah ini.

Perubahan Harga Recall (RECALL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03799---4.17%+26.21%-26.78%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Recall

Indikator Teknikal Recall

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Recall di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 1
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03804
0.03799
R2
0.03799
0.03796
R1
0.03796
0.03794
PP
0.03791
0.03791
S1
0.03788
0.03788
S2
0.03783
0.03786
S3
0.0378
0.03783

Sinyal Pasar Recall

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.20M
$1.07 M
$1.27 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.10 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.38 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.37 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Recall

Aliran Masuk BersihHarga RECALLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.04
2026-07-27-$0.10 M0.04
2026-07-26-$0.17 M0.04
2026-07-25$0.00 M0.04
2026-07-24-$0.01 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Recall Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Recall (RECALL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Recall secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
RECALL/USDT
$0.03795
$0.03795$0.03795
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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USD
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1 RECALL = 0.03799 USD

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