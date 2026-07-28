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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang RedStone, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang RedStone, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis RedStone (RED) Hari Ini

Analisis Teknis RedStone (RED) Hari Ini

Halaman Analisis RedStone menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RED. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis RedStone di bawah ini.

Perubahan Harga RedStone (RED)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.09638---3.98%+7.42%-27.59%
Ketahui selengkapnya tentang Harga RedStone

Indikator Teknikal RedStone

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari RedStone di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 10
Netral 8
Beli 8
Moving Averages:NetralJual 6Netral 4Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 4Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.096
0.096
R2
0.096
0.0959
R1
0.0959
0.0959
PP
0.0959
0.0959
S1
0.0958
0.0958
S2
0.0958
0.0958
S3
0.0957
0.0958

Sinyal Pasar RedStone

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.25M
$7.47 M
$7.72 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal RedStone

Aliran Masuk BersihHarga REDUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.10
2026-07-27$0.02 M0.10
2026-07-26$0.01 M0.10
2026-07-25$0.01 M0.10
2026-07-24$0.03 M0.10

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi RedStone Selengkapnya

Perdagangkan Pasar RedStone (RED) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume RedStone secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
RED/USDT
$0.09638
$0.09638$0.09638
0.00%
0.00% (USDT)
RED/USDC
$0.09631
$0.09631$0.09631
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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USD
USD

1 RED = 0.09638 USD

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