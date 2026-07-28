Analisis Teknis RedStone (RED) Hari Ini Halaman Analisis RedStone menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RED. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis RedStone di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga RedStone (RED) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.09638 -- -3.98% +7.42% -27.59%

Indikator Teknikal RedStone

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari RedStone di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 10 Netral 8 Beli 8 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 4 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 4 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.096 0.096 R2 0.096 0.0959 R1 0.0959 0.0959 PP 0.0959 0.0959 S1 0.0958 0.0958 S2 0.0958 0.0958 S3 0.0957 0.0958

Sinyal Pasar RedStone Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.25M $7.47 M $7.72 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal RedStone Aliran Masuk Bersih Harga REDUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.10 2026-07-27 $0.02 M 0.10 2026-07-26 $0.01 M 0.10 2026-07-25 $0.01 M 0.10 2026-07-24 $0.03 M 0.10 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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