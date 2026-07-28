Analisis Teknis Render (RENDER) Hari Ini Halaman Analisis Render menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RENDER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Render di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Render (RENDER) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.442 -- -4.76% -8.10% -17.42%

Indikator Teknikal Render

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Render di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 17 Netral 5 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 5 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.4416 1.4413 R2 1.4413 1.4409 R1 1.4406 1.4407 PP 1.4403 1.4403 S1 1.4396 1.4399 S2 1.4393 1.4397 S3 1.4386 1.4393

Sinyal Pasar Render Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.98M $9.10 M $8.12 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.08M Pembelian Aktif 3 Hari $9.14 M Penjualan Aktif 3 Hari $9.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.14M Pembelian Aktif 7 Hari $12.46 M Penjualan Aktif 7 Hari $12.61 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Render Aliran Masuk Bersih Harga RENDERUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.12 M 1.45 2026-07-27 -$0.43 M 1.46 2026-07-26 $0.10 M 1.48 2026-07-25 -$0.17 M 1.46 2026-07-24 -$0.33 M 1.46 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Render (RENDER) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Render secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam RENDER / USDT $1.442 $1.442 $1.442 0.00% 0.00% (USDT) Trade RENDER / USDC $1.442 $1.442 $1.442 0.00% 0.00% (USDT) Trade