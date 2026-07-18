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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Resolv, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Resolv, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Resolv (RESOLV) Hari Ini

Analisis Teknis Resolv (RESOLV) Hari Ini

Halaman Analisis Resolv menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RESOLV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Resolv di bawah ini.

Perubahan Harga Resolv (RESOLV)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01686---18.79%-19.60%-43.82%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Resolv

Indikator Teknikal Resolv

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Resolv di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 2
Beli 15
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 1Beli 11
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01684
0.01683
R2
0.01683
0.01683
R1
0.01683
0.01683
PP
0.01682
0.01682
S1
0.01682
0.01682
S2
0.01681
0.01682
S3
0.01681
0.01681

Sinyal Pasar Resolv

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.38M
$4.36 M
$3.97 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.15 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.19 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.37 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.39 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Resolv

Aliran Masuk BersihHarga RESOLVUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.02
2026-07-27-$0.29 M0.02
2026-07-26-$0.09 M0.02
2026-07-25-$0.20 M0.02
2026-07-24-$0.21 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Resolv (RESOLV) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Resolv secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
RESOLV/USDT
$0.01686
$0.01686$0.01686
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 RESOLV = 0.01686 USD

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