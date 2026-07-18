Analisis Teknis Resolv (RESOLV) Hari Ini Halaman Analisis Resolv menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RESOLV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Resolv di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Resolv (RESOLV) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01686 -- -18.79% -19.60% -43.82%

Indikator Teknikal Resolv

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Resolv di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 2 Beli 15 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 1 Beli 11 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01684 0.01683 R2 0.01683 0.01683 R1 0.01683 0.01683 PP 0.01682 0.01682 S1 0.01682 0.01682 S2 0.01681 0.01682 S3 0.01681 0.01681

Sinyal Pasar Resolv Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.38M $4.36 M $3.97 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $0.15 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.19 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.37 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.39 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Resolv Aliran Masuk Bersih Harga RESOLVUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.02 2026-07-27 -$0.29 M 0.02 2026-07-26 -$0.09 M 0.02 2026-07-25 -$0.20 M 0.02 2026-07-24 -$0.21 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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