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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang River, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang River, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis River (RIVER) Hari Ini

Analisis Teknis River (RIVER) Hari Ini

Halaman Analisis River menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RIVER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis River di bawah ini.

Perubahan Harga River (RIVER)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2.7111---18.21%-26.38%-56.16%
Ketahui selengkapnya tentang Harga River

Indikator Teknikal River

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari River di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 1
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
2.7166
2.7163
R2
2.7163
2.7159
R1
2.7156
2.7157
PP
2.7153
2.7153
S1
2.7146
2.7149
S2
2.7143
2.7147
S3
2.7136
2.7143

Sinyal Pasar River

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.48M
$6.97 M
$8.45 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.55 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.62 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.07M
Pembelian Aktif 7 Hari
$3.66 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$3.59 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal River

Aliran Masuk BersihHarga RIVERUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M2.75
2026-07-27$0.00 M2.81
2026-07-26$0.00 M3.09
2026-07-25$0.00 M3.07
2026-07-24$0.00 M3.10

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi River Selengkapnya

Perdagangkan Pasar River (RIVER) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume River secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
RIVER/USDT
$2.7111
$2.7111$2.7111
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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USD
USD

1 RIVER = 2.7111 USD

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