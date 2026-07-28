Analisis Teknis River (RIVER) Hari Ini Halaman Analisis River menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RIVER. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis River di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga River (RIVER) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.7111 -- -18.21% -26.38% -56.16%

Indikator Teknikal River

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari River di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 1 Beli 13 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 2.7166 2.7163 R2 2.7163 2.7159 R1 2.7156 2.7157 PP 2.7153 2.7153 S1 2.7146 2.7149 S2 2.7143 2.7147 S3 2.7136 2.7143

Sinyal Pasar River Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.48M $6.97 M $8.45 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.06M Pembelian Aktif 3 Hari $1.55 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.62 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.07M Pembelian Aktif 7 Hari $3.66 M Penjualan Aktif 7 Hari $3.59 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal River Aliran Masuk Bersih Harga RIVERUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 2.75 2026-07-27 $0.00 M 2.81 2026-07-26 $0.00 M 3.09 2026-07-25 $0.00 M 3.07 2026-07-24 $0.00 M 3.10 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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