Analisis Teknis Rayls (RLS) Hari Ini Halaman Analisis Rayls menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari RLS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Rayls di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Rayls (RLS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.002009 -- -0.40% -19.03% -77.78%

Indikator Teknikal Rayls

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Rayls di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 4 Beli 6 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 1 Beli 4 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00202 0.002019 R2 0.002019 0.002019 R1 0.002019 0.002019 PP 0.002018 0.002018 S1 0.002018 0.002018 S2 0.002017 0.002018 S3 0.002017 0.002017

Sinyal Pasar Rayls Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.00M $1.61 M $1.61 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.02 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Rayls Aliran Masuk Bersih Harga RLSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.00 2026-07-27 -$0.01 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 -$0.01 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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