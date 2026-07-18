Analisis Teknis Roam (ROAM) Hari Ini Halaman Analisis Roam menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ROAM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Roam di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Roam (ROAM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.007113 -- -32.20% -23.94% -51.35%

Indikator Teknikal Roam

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Roam di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 0 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.007117 0.00711 R2 0.00711 0.007106 R1 0.007107 0.007104 PP 0.0071 0.0071 S1 0.007097 0.007096 S2 0.00709 0.007094 S3 0.007087 0.00709

Sinyal Pasar Roam Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $0.02 M $0.03 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Roam Aliran Masuk Bersih Harga ROAMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 -$0.01 M 0.01 2026-07-26 -$0.01 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.01 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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