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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Roam, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Roam, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Roam (ROAM) Hari Ini

Analisis Teknis Roam (ROAM) Hari Ini

Halaman Analisis Roam menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ROAM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Roam di bawah ini.

Perubahan Harga Roam (ROAM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.007113---32.20%-23.94%-51.35%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Roam

Indikator Teknikal Roam

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Roam di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 0
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 9Netral 0Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.007117
0.00711
R2
0.00711
0.007106
R1
0.007107
0.007104
PP
0.0071
0.0071
S1
0.007097
0.007096
S2
0.00709
0.007094
S3
0.007087
0.00709

Sinyal Pasar Roam

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$0.02 M
$0.03 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Roam

Aliran Masuk BersihHarga ROAMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27-$0.01 M0.01
2026-07-26-$0.01 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.01 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Roam (ROAM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Roam secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ROAM/USDT
$0.007103
$0.007103$0.007103
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ROAM = 0.007113 USD

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