Tabel Konversi ROAR ke Franc Guinea
Tabel Konversi ROAR ke GNF
- 1 ROAR0.19 GNF
- 2 ROAR0.38 GNF
- 3 ROAR0.57 GNF
- 4 ROAR0.76 GNF
- 5 ROAR0.95 GNF
- 6 ROAR1.14 GNF
- 7 ROAR1.33 GNF
- 8 ROAR1.51 GNF
- 9 ROAR1.70 GNF
- 10 ROAR1.89 GNF
- 50 ROAR9.47 GNF
- 100 ROAR18.93 GNF
- 1,000 ROAR189.32 GNF
- 5,000 ROAR946.61 GNF
- 10,000 ROAR1,893.23 GNF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual ROAR ke Franc Guinea (ROAR ke GNF) di berbagai rentang nilai, dari 1 ROAR hingga 10,000 ROAR. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ROAR yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GNF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ROAR ke GNF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GNF ke ROAR
- 1 GNF5.281 ROAR
- 2 GNF10.56 ROAR
- 3 GNF15.84 ROAR
- 4 GNF21.12 ROAR
- 5 GNF26.40 ROAR
- 6 GNF31.69 ROAR
- 7 GNF36.97 ROAR
- 8 GNF42.25 ROAR
- 9 GNF47.53 ROAR
- 10 GNF52.81 ROAR
- 50 GNF264.09 ROAR
- 100 GNF528.1 ROAR
- 1,000 GNF5,281 ROAR
- 5,000 GNF26,409 ROAR
- 10,000 GNF52,819 ROAR
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Franc Guinea ke ROAR (GNF ke ROAR) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GNF hingga 10,000 GNF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah ROAR yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GNF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
ROAR (ROAR) saat ini diperdagangkan seharga GFr 0.19 GNF , yang mencerminkan perubahan 0.32% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai GFr-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar GFr-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ROAR Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.32%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren ROAR ke GNF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ROAR terhadap GNF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ROAR saat ini.
Ringkasan Konversi ROAR ke GNF
Per | 1 ROAR = 0.19 GNF | 1 GNF = 5.281 ROAR
Kurs untuk 1 ROAR ke GNF hari ini adalah 0.19 GNF.
Pembelian 5 ROAR akan dikenai biaya 0.95 GNF, sedangkan 10 ROAR memiliki nilai 1.89 GNF.
1 GNF dapat di-trade dengan 5.281 ROAR.
50 GNF dapat dikonversi ke 264.09 ROAR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ROAR ke GNF telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.32%, sehingga mencapai high senilai -- GNF dan low senilai -- GNF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ROAR adalah -- GNF yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ROAR telah berubah sebesar -- GNF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang ROAR (ROAR)
Setelah menghitung harga ROAR (ROAR), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang ROAR langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ROAR. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli ROAR, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ROAR ke GNF
Dalam 24 jam terakhir, ROAR (ROAR) telah berfluktuasi antara -- GNF dan -- GNF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.17052166381069564 GNF dan high 0.2168685775643719 GNF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ROAR ke GNF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|Low
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|Rata-rata
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|GFr 0
|Volatilitas
|+14.86%
|+25.00%
|+177.52%
|+181.23%
|Perubahan
|-1.59%
|+2.12%
|-0.68%
|-92.78%
Prakiraan Harga ROAR dalam GNF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga ROAR dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ROAR ke GNF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ROAR untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, ROAR dapat mencapai sekitar GFr0.20GNF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ROAR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ROAR mungkin naik menjadi sekitar GFr0.24 GNF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ROAR kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ROAR yang Tersedia di MEXC
ROAR/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ROAR, yang mencakup pasar tempat ROAR dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ROAR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ROAR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ROAR untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli ROAR
Ingin menambahkan ROAR ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli ROAR › atau Mulai sekarang ›
ROAR dan GNF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ROAR (ROAR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ROAR
- Harga Saat Ini (USD): $0.00002165
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ROAR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GNF, harga USD ROAR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ROAR] [ROAR ke USD]
Franc Guinea (GNF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GNF/USD): 0.00011439386538370834
- Perubahan 7 Hari: -0.76%
- Tren 30 Hari: -0.76%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GNF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ROAR yang sama.
- GNF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ROAR dengan GNF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ROAR ke GNF?
Kurs antara ROAR (ROAR) dan Franc Guinea (GNF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ROAR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ROAR ke GNF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GNF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GNF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GNF. Ketika GNF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ROAR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ROAR, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ROAR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GNF.
Konversikan ROAR ke GNF Seketika
Gunakan konverter ROAR ke GNF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ROAR ke GNF?
Masukkan Jumlah ROAR
Mulailah dengan memasukkan jumlah ROAR yang ingin Anda konversi ke GNF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ROAR ke GNF Secara Live
Lihat kurs ROAR ke GNF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ROAR dan GNF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ROAR ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ROAR dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ROAR ke GNF dihitung?
Perhitungan kurs ROAR ke GNF didasarkan pada nilai ROAR saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GNF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ROAR ke GNF begitu sering berubah?
Kurs ROAR ke GNF sangat sering berubah karena ROAR dan Franc Guinea terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ROAR ke GNF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ROAR ke GNF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ROAR ke GNF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ROAR ke GNF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ROAR ke GNF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ROAR terhadap GNF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ROAR terhadap GNF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ROAR ke GNF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GNF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ROAR tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ROAR ke GNF?
Halving ROAR, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ROAR ke GNF.
Bisakah saya membandingkan kurs ROAR ke GNF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ROAR keGNF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ROAR ke GNF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga ROAR, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ROAR ke GNF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GNF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ROAR ke GNF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi ROAR dan Franc Guinea?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk ROAR dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ROAR ke GNF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GNF Anda ke ROAR dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ROAR ke GNF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ROAR dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ROAR ke GNF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ROAR ke GNF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GNF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ROAR ke GNF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.