Tabel Konversi Rome ke Malagasy Ariary
Tabel Konversi ROME ke MGA
- 1 ROME2.25 MGA
- 2 ROME4.51 MGA
- 3 ROME6.76 MGA
- 4 ROME9.02 MGA
- 5 ROME11.27 MGA
- 6 ROME13.52 MGA
- 7 ROME15.78 MGA
- 8 ROME18.03 MGA
- 9 ROME20.29 MGA
- 10 ROME22.54 MGA
- 50 ROME112.70 MGA
- 100 ROME225.41 MGA
- 1,000 ROME2,254.07 MGA
- 5,000 ROME11,270.34 MGA
- 10,000 ROME22,540.68 MGA
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Rome ke Malagasy Ariary (ROME ke MGA) di berbagai rentang nilai, dari 1 ROME hingga 10,000 ROME. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ROME yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MGA terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ROME ke MGA khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MGA ke ROME
- 1 MGA0.4436 ROME
- 2 MGA0.8872 ROME
- 3 MGA1.330 ROME
- 4 MGA1.774 ROME
- 5 MGA2.218 ROME
- 6 MGA2.661 ROME
- 7 MGA3.105 ROME
- 8 MGA3.549 ROME
- 9 MGA3.992 ROME
- 10 MGA4.436 ROME
- 50 MGA22.18 ROME
- 100 MGA44.36 ROME
- 1,000 MGA443.6 ROME
- 5,000 MGA2,218 ROME
- 10,000 MGA4,436 ROME
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Malagasy Ariary ke Rome (MGA ke ROME) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MGA hingga 10,000 MGA. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Rome yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MGA yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Rome (ROME) saat ini diperdagangkan seharga Ar 2.25 MGA , yang mencerminkan perubahan 7.87% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Ar245.53M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Ar-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Rome Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
245.53M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
7.87%
Perubahan Harga (1 Hari)
Ar 0.0005677
High 24 Jam
Ar 0.0004207
Low 24 Jam
Grafik tren ROME ke MGA di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Rome terhadap MGA. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Rome saat ini.
Ringkasan Konversi ROME ke MGA
Per | 1 ROME = 2.25 MGA | 1 MGA = 0.4436 ROME
Kurs untuk 1 ROME ke MGA hari ini adalah 2.25 MGA.
Pembelian 5 ROME akan dikenai biaya 11.27 MGA, sedangkan 10 ROME memiliki nilai 22.54 MGA.
1 MGA dapat di-trade dengan 0.4436 ROME.
50 MGA dapat dikonversi ke 22.18 ROME, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ROME ke MGA telah berubah sebesar -23.19% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 7.87%, sehingga mencapai high senilai 2.5319240392003803 MGA dan low senilai 1.8763086899623038 MGA.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ROME adalah 2.7116607641955808 MGA yang menunjukkan perubahan -16.87% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ROME telah berubah sebesar -0.42102101338826126 MGA, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -15.74% pada nilainya.
Semua Tentang Rome (ROME)
Setelah menghitung harga Rome (ROME), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Rome langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ROME. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Rome, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ROME ke MGA
Dalam 24 jam terakhir, Rome (ROME) telah berfluktuasi antara 1.8763086899623038 MGA dan 2.5319240392003803 MGA, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.6319024237157287 MGA dan high 4.196384231959905 MGA. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ROME ke MGA secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Low
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Rata-rata
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Ar 0
|Volatilitas
|+31.65%
|+87.43%
|+482.85%
|+497.82%
|Perubahan
|+15.81%
|-23.15%
|-16.90%
|-15.76%
Prakiraan Harga Rome dalam MGA untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Rome dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ROME ke MGA untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ROME untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Rome dapat mencapai sekitar Ar2.37MGA, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ROME untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ROME mungkin naik menjadi sekitar Ar2.88 MGA, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Rome kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ROME yang Tersedia di MEXC
ROME/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ROME, yang mencakup pasar tempat Rome dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ROME pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
VELODROMEUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ROME dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Rome untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Rome
Ingin menambahkan Rome ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Rome › atau Mulai sekarang ›
ROME dan MGA dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Rome (ROME) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Rome
- Harga Saat Ini (USD): $0.0005054
- Perubahan 7 Hari: -23.19%
- Tren 30 Hari: -16.87%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ROME, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MGA, harga USD ROME tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ROME] [ROME ke USD]
Malagasy Ariary (MGA) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MGA/USD): 0.00022419441771867005
- Perubahan 7 Hari: +0.67%
- Tren 30 Hari: +0.67%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MGA yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ROME yang sama.
- MGA yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ROME dengan MGA secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ROME ke MGA?
Kurs antara Rome (ROME) dan Malagasy Ariary (MGA) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ROME, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ROME ke MGA. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MGA memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MGA
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MGA. Ketika MGA melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ROME, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Rome, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ROME dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MGA.
Konversikan ROME ke MGA Seketika
Gunakan konverter ROME ke MGA kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ROME ke MGA?
Masukkan Jumlah ROME
Mulailah dengan memasukkan jumlah ROME yang ingin Anda konversi ke MGA menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ROME ke MGA Secara Live
Lihat kurs ROME ke MGA yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ROME dan MGA.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ROME ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ROME dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ROME ke MGA dihitung?
Perhitungan kurs ROME ke MGA didasarkan pada nilai ROME saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MGA menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ROME ke MGA begitu sering berubah?
Kurs ROME ke MGA sangat sering berubah karena Rome dan Malagasy Ariary terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ROME ke MGA yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ROME ke MGA dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ROME ke MGA dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ROME ke MGA atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ROME ke MGA dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ROME terhadap MGA dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ROME terhadap MGA dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ROME ke MGA?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MGA, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ROME tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ROME ke MGA?
Halving Rome, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ROME ke MGA.
Bisakah saya membandingkan kurs ROME ke MGA dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ROME keMGA wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ROME ke MGA sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Rome, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ROME ke MGA dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MGA dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ROME ke MGA dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Rome dan Malagasy Ariary?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Rome dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ROME ke MGA dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MGA Anda ke ROME dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ROME ke MGA merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ROME dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ROME ke MGA dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ROME ke MGA selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MGA terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ROME ke MGA yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.