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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang S, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang S, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis S (S) Hari Ini

Analisis Teknis S (S) Hari Ini

Halaman Analisis S menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari S. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis S di bawah ini.

Perubahan Harga S (S)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02237---7.91%-4.89%-52.16%
Ketahui selengkapnya tentang Harga S

Indikator Teknikal S

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari S di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 4
Beli 9
Moving Averages:NetralJual 8Netral 0Beli 6
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02238
0.02237
R2
0.02237
0.02237
R1
0.02237
0.02237
PP
0.02236
0.02236
S1
0.02236
0.02236
S2
0.02235
0.02236
S3
0.02235
0.02235

Sinyal Pasar S

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.45M
$1.90 M
$2.35 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.15 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.16 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.62 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.62 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal S

Aliran Masuk BersihHarga SUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.02
2026-07-27-$0.09 M0.02
2026-07-26-$0.02 M0.02
2026-07-25-$0.03 M0.02
2026-07-24$0.00 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi S Selengkapnya

Perdagangkan Pasar S (S) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume S secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
S/USDT
$0.0224
$0.0224$0.0224
0.00%
0.00% (USDT)
S/USDC
$0.02236
$0.02236$0.02236
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 S = 0.02237 USD

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