Analisis Teknis SaharaAI (SAHARA) Hari Ini Halaman Analisis SaharaAI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SAHARA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SaharaAI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SaharaAI (SAHARA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.008408 -- -6.75% -27.08% -62.90%

Indikator Teknikal SaharaAI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SaharaAI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 5 Netral 14 Beli 7 Moving Averages : Netral Jual 4 Netral 6 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 1 Netral 8 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0084 0.0084 R2 0.0084 0.00839 R1 0.00839 0.00839 PP 0.00839 0.00839 S1 0.00838 0.00838 S2 0.00838 0.00838 S3 0.00837 0.00838

Sinyal Pasar SaharaAI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.41M $2.57 M $2.16 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $0.40 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.44 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.72 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.72 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SaharaAI Aliran Masuk Bersih Harga SAHARAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.01 2026-07-27 -$0.04 M 0.01 2026-07-26 $0.09 M 0.01 2026-07-25 $0.24 M 0.01 2026-07-24 $0.09 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar SaharaAI (SAHARA) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SaharaAI secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam SAHARA / USDT $0.008417 $0.008417 $0.008417 0.00% 0.00% (USDT) Trade SAHARA / USDC $0.008402 $0.008402 $0.008402 0.00% 0.00% (USDT) Trade SAHARA / USD1 $0.008401 $0.008401 $0.008401 0.00% 0.00% (USDT) Trade