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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SaharaAI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SaharaAI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SaharaAI (SAHARA) Hari Ini

Analisis Teknis SaharaAI (SAHARA) Hari Ini

Halaman Analisis SaharaAI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SAHARA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SaharaAI di bawah ini.

Perubahan Harga SaharaAI (SAHARA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.008408---6.75%-27.08%-62.90%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SaharaAI

Indikator Teknikal SaharaAI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SaharaAI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 5
Netral 14
Beli 7
Moving Averages:NetralJual 4Netral 6Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 1Netral 8Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0084
0.0084
R2
0.0084
0.00839
R1
0.00839
0.00839
PP
0.00839
0.00839
S1
0.00838
0.00838
S2
0.00838
0.00838
S3
0.00837
0.00838

Sinyal Pasar SaharaAI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.41M
$2.57 M
$2.16 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.40 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.44 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.72 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.72 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SaharaAI

Aliran Masuk BersihHarga SAHARAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.01
2026-07-27-$0.04 M0.01
2026-07-26$0.09 M0.01
2026-07-25$0.24 M0.01
2026-07-24$0.09 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi SaharaAI Selengkapnya

Perdagangkan Pasar SaharaAI (SAHARA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SaharaAI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SAHARA/USDT
$0.008417
$0.008417$0.008417
0.00%
0.00% (USDT)
SAHARA/USDC
$0.008402
$0.008402$0.008402
0.00%
0.00% (USDT)
SAHARA/USD1
$0.008401
$0.008401$0.008401
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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SAHARA
USD
USD

1 SAHARA = 0.008408 USD

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