Tabel Konversi Sandbox ke Dolar Trinidad & Tobago
Tabel Konversi SAND ke TTD
Tabel Konversi TTD ke SAND
- 1 SAND0.286892 TTD
- 5 SAND1.43 TTD
- 10 SAND2.87 TTD
- 50 SAND14.34 TTD
- 100 SAND28.69 TTD
- 1,000 SAND286.89 TTD
- 5,000 SAND1,434.46 TTD
- 10,000 SAND2,868.92 TTD
- 1 TTD3.485 SAND
- 5 TTD17.42 SAND
- 10 TTD34.85 SAND
- 50 TTD174.2 SAND
- 100 TTD348.5 SAND
- 1,000 TTD3,485 SAND
- 5,000 TTD17,428 SAND
- 10,000 TTD34,856 SAND
Sandbox (SAND) saat ini diperdagangkan seharga TT$ 0.286892 TTD , yang mencerminkan perubahan -4.41% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai TT$530.01K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar TT$849.18M TTD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Sandbox Harga khusus dari kami.
19.98B TTD
Suplai Peredaran
530.01K
Volume Trading 24 Jam
849.18M TTD
Kapitalisasi Pasar
-4.41%
Perubahan Harga (1 Hari)
TT$ 0.0459
High 24 Jam
TT$ 0.04207
Low 24 Jam
Grafik tren SAND ke TTD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Sandbox terhadap TTD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Sandbox saat ini.
Ringkasan Konversi SAND ke TTD
Per | 1 SAND = 0.286892 TTD | 1 TTD = 3.485 SAND
Kurs untuk 1 SAND ke TTD hari ini adalah 0.286892 TTD.
Pembelian 5 SAND akan dikenai biaya 1.43 TTD, sedangkan 10 SAND memiliki nilai 2.87 TTD.
1 TTD dapat di-trade dengan 3.485 SAND.
50 TTD dapat dikonversi ke 174.2 SAND, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SAND ke TTD telah berubah sebesar -10.42% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.41%, sehingga mencapai high senilai 0.31212 TTD dan low senilai 0.286076 TTD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SAND adalah 0.31756 TTD yang menunjukkan perubahan -9.60% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SAND telah berubah sebesar -0.23766 TTD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -45.13% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SAND ke TTD
Dalam 24 jam terakhir, Sandbox (SAND) telah berfluktuasi antara 0.286076 TTD dan 0.31212 TTD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.286076 TTD dan high 0.329936 TTD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SAND ke TTD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|TT$ 0.27
|TT$ 0.27
|TT$ 0.34
|TT$ 0.54
|Low
|TT$ 0.27
|TT$ 0.27
|TT$ 0.27
|TT$ 0.27
|Rata-rata
|TT$ 0.27
|TT$ 0.27
|TT$ 0.27
|TT$ 0.34
|Volatilitas
|+8.40%
|+13.55%
|+23.25%
|+56.03%
|Perubahan
|-6.92%
|-10.85%
|-9.74%
|-44.73%
Prakiraan Harga Sandbox dalam TTD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Sandbox dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SAND ke TTD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SAND untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Sandbox dapat mencapai sekitar TT$0.301237 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SAND untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SAND mungkin naik menjadi sekitar TT$0.348719 TTD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Sandbox kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Sandbox
Ringkasan Dolar Trinidad & Tobago
Statistik Pasar SAND ke TTD
3,000,000,000
ETH
Kurs SAND ke TTD Saat Ini
Harga live Sandbox (SAND) hari ini adalah TT$ 0.289068127661491315605, dengan perubahan 3.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAND ke TTD saat ini adalah TT$ 0.289068127661491315605 per SAND.
Telusuri Sandbox Selengkapnya di MEXC
Dolar Trinidad dan Tobago, yang sering disingkat sebagai TTD, adalah mata uang resmi Trinidad dan Tobago, sebuah negara kepulauan kembar di Karibia. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Trinidad dan Tobago, otoritas moneter negara tersebut. Sebagai mata uang nasional, Dolar Trinidad dan Tobago memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi negara ini dan banyak digunakan dalam transaksi sehari-hari.
Dolar Trinidad dan Tobago dibagi menjadi 100 sen, mirip dengan banyak mata uang lain di dunia. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin dan uang kertas untuk memudahkan berbagai jenis transaksi. Koin tersedia dalam pecahan 1, 5, 10, 25, dan 50 sen serta 1 dolar, sementara uang kertas diterbitkan dalam pecahan 1, 5, 10, 20, 50, dan 100 dolar.
Nilai Dolar Trinidad dan Tobago, seperti kebanyakan mata uang lainnya, ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi negara tersebut. Meskipun mata uang ini dapat dikonversi secara bebas dan digunakan dalam perdagangan internasional, nilai tukarnya dapat fluktuatif berdasarkan kondisi pasar dan indikator ekonomi, sehingga rentan terhadap risiko valuta asing.
Dalam perekonomian lokal, Dolar Trinidad dan Tobago digunakan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk upah, harga, dan pajak setempat. Mata uang ini juga digunakan dalam sektor keuangan untuk pinjaman, simpanan, dan investasi. Meskipun pembayaran digital dan perbankan seluler semakin populer, transaksi tunai menggunakan Dolar Trinidad dan Tobago tetap lazim, terutama di daerah pedesaan dan usaha kecil.
Meskipun Dolar Trinidad dan Tobago memegang peran vital dalam perekonomian domestik, mata uang ini tidak banyak diterima di luar negeri. Para wisatawan dan pelaku bisnis yang melakukan transaksi internasional sering kali perlu menukar mata uang asal mereka menjadi Dolar Trinidad dan Tobago. Penukaran ini dapat dilakukan di bank, kantor penukar mata uang, dan terkadang di hotel atau bandara.
Singkatnya, Dolar Trinidad dan Tobago merupakan bagian integral dari sistem ekonomi dan kehidupan sehari-hari negara tersebut. Mata uang ini berfungsi sebagai alat tukar, satuan akuntansi, dan penyimpan nilai di dalam negeri. Meskipun menghadapi tantangan akibat tren ekonomi global dan transformasi digital, Dolar Trinidad dan Tobago terus mempertahankan perannya sebagai mata uang resmi negara ini.
Pasangan Perdagangan SAND yang Tersedia di MEXC
Spot
SAND/USDT
|0.04
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SAND, yang mencakup pasar tempat Sandbox dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SAND pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
SANDUSDTPerpetual
|--
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SAND dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Sandbox untuk perdagangan strategis.
Beli Sandbox dengan TTD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit TTD
Danai akun Anda dengan TTD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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SAND dan TTD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Sandbox (SAND) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Sandbox
- Harga Saat Ini (USD): $0.04219
- Perubahan 7 Hari: -10.42%
- Tren 30 Hari: -9.60%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SAND, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TTD, harga USD SAND tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SAND] [SAND ke USD]
Dolar Trinidad & Tobago (TTD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TTD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TTD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SAND yang sama.
- TTD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs SAND ke TTD?
Kurs antara Sandbox (SAND) dan Dolar Trinidad & Tobago (TTD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SAND, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SAND ke TTD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TTD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TTD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TTD. Ketika TTD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SAND, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Sandbox, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SAND dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TTD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs SAND ke TTD di Indonesia?
Kurs SAND ke TTD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari SAND (sering kali dalam TTD) yang dikonversi ke TTD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs SAND ke TTD sering berubah di Indonesia?
Kurs SAND ke TTD sering berubah karena SAND dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs SAND ke TTD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs SAND ke TTD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs SAND ke TTD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi SAND ke TTD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi SAND ke TTD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren SAND terhadap TTD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs SAND ke TTD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan TTD, sehingga memengaruhi kurs meskipun SAND tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SAND ke TTD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs SAND ke TTD.
Dapatkah saya membandingkan kurs SAND ke TTD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SAND keTTD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SAND ke TTD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga SAND, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi SAND ke TTD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga SAND ke TTD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi SAND dan TTD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk SAND dan TTD.
Apa perbedaan antara mengonversi SAND ke TTD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara SAND dan TTD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah SAND ke TTD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga SAND dalam TTD atau stablecoin. SAND ke TTD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs SAND ke TTD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. TTD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SAND ke TTD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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