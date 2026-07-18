Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Sapien, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Sapien, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang SAPIEN

Info Harga SAPIEN

Penjelasan SAPIEN

Whitepaper SAPIEN

Situs Web Resmi SAPIEN

Tokenomi SAPIEN

Prakiraan Harga SAPIEN

Riwayat SAPIEN

Panduan Membeli SAPIEN

Konverter SAPIEN ke Mata Uang Fiat

Spot SAPIEN

Futures USDT-M SAPIEN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Sapien (SAPIEN) Hari Ini

Analisis Teknis Sapien (SAPIEN) Hari Ini

Halaman Analisis Sapien menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SAPIEN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Sapien di bawah ini.

Perubahan Harga Sapien (SAPIEN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.08192--+4.25%+11.77%-8.91%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Sapien

Indikator Teknikal Sapien

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Sapien di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 15
Netral 2
Beli 9
Moving Averages:NetralJual 7Netral 0Beli 7
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 2Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.08191
0.08188
R2
0.08188
0.08184
R1
0.08181
0.08182
PP
0.08178
0.08178
S1
0.08171
0.08174
S2
0.08168
0.08172
S3
0.08161
0.08168

Sinyal Pasar Sapien

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.19M
$3.23 M
$3.42 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.11 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.27 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.24 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Sapien

Aliran Masuk BersihHarga SAPIENUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.08
2026-07-27-$0.03 M0.08
2026-07-26-$0.04 M0.08
2026-07-25-$0.02 M0.08
2026-07-24-$0.15 M0.08

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Sapien Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Sapien (SAPIEN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Sapien secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SAPIEN/USDT
$0.08182
$0.08182$0.08182
0.00%
0.00% (USDT)
SAPIEN/USDC
$0.08183
$0.08183$0.08183
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator SAPIEN ke USD

Jumlah

SAPIEN
SAPIEN
USD
USD

1 SAPIEN = 0.08192 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.