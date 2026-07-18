Analisis Teknis Sapien (SAPIEN) Hari Ini Halaman Analisis Sapien menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SAPIEN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Sapien di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Sapien (SAPIEN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08192 -- +4.25% +11.77% -8.91%

Indikator Teknikal Sapien

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Sapien di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 2 Beli 9 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 0 Beli 7 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.08191 0.08188 R2 0.08188 0.08184 R1 0.08181 0.08182 PP 0.08178 0.08178 S1 0.08171 0.08174 S2 0.08168 0.08172 S3 0.08161 0.08168

Sinyal Pasar Sapien Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.19M $3.23 M $3.42 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.11 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.27 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.24 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Sapien Aliran Masuk Bersih Harga SAPIENUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.08 2026-07-27 -$0.03 M 0.08 2026-07-26 -$0.04 M 0.08 2026-07-25 -$0.02 M 0.08 2026-07-24 -$0.15 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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