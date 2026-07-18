Analisis Teknis Scroll (SCR) Hari Ini Halaman Analisis Scroll menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SCR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Scroll di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Scroll (SCR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02021 -- -11.29% -26.62% -56.02%

Indikator Teknikal Scroll

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Scroll di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 12 Netral 10 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 7 Netral 6 Beli 1 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02021 0.0202 R2 0.0202 0.02019 R1 0.02019 0.02019 PP 0.02018 0.02018 S1 0.02017 0.02017 S2 0.02016 0.02017 S3 0.02015 0.02016

Sinyal Pasar Scroll Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.49M $5.90 M $6.39 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.18 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.17 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Scroll Aliran Masuk Bersih Harga SCRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 -$0.04 M 0.02 2026-07-26 -$0.19 M 0.02 2026-07-25 $0.20 M 0.02 2026-07-24 -$0.14 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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