Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Scroll, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Scroll, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang SCR

Info Harga SCR

Penjelasan SCR

Whitepaper SCR

Situs Web Resmi SCR

Tokenomi SCR

Prakiraan Harga SCR

Riwayat SCR

Panduan Membeli SCR

Konverter SCR ke Mata Uang Fiat

Spot SCR

Futures USDT-M SCR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Scroll (SCR) Hari Ini

Analisis Teknis Scroll (SCR) Hari Ini

Halaman Analisis Scroll menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SCR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Scroll di bawah ini.

Perubahan Harga Scroll (SCR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02021---11.29%-26.62%-56.02%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Scroll

Indikator Teknikal Scroll

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Scroll di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 12
Netral 10
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 7Netral 6Beli 1
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02021
0.0202
R2
0.0202
0.02019
R1
0.02019
0.02019
PP
0.02018
0.02018
S1
0.02017
0.02017
S2
0.02016
0.02017
S3
0.02015
0.02016

Sinyal Pasar Scroll

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.49M
$5.90 M
$6.39 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.18 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.17 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Scroll

Aliran Masuk BersihHarga SCRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27-$0.04 M0.02
2026-07-26-$0.19 M0.02
2026-07-25$0.20 M0.02
2026-07-24-$0.14 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Scroll Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Scroll (SCR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Scroll secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SCR/USDT
$0.0202
$0.0202$0.0202
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator SCR ke USD

Jumlah

SCR
SCR
USD
USD

1 SCR = 0.0202 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.