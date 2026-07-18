Analisis Teknis MyShell Token (SHELL) Hari Ini Halaman Analisis MyShell Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SHELL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MyShell Token di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga MyShell Token (SHELL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01952 -- -5.34% -8.32% -44.96%

Indikator Teknikal MyShell Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MyShell Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 14 Netral 11 Beli 1 Moving Averages : Strong Sell Jual 9 Netral 5 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 6 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01956 0.01955 R2 0.01955 0.01954 R1 0.01954 0.01954 PP 0.01953 0.01953 S1 0.01952 0.01952 S2 0.01951 0.01952 S3 0.0195 0.01951

Sinyal Pasar MyShell Token Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.11M $7.20 M $8.31 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal MyShell Token Aliran Masuk Bersih Harga SHELLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 -$0.07 M 0.02 2026-07-26 -$0.03 M 0.02 2026-07-25 $0.00 M 0.02 2026-07-24 -$0.03 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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