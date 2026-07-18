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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MyShell Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MyShell Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis MyShell Token (SHELL) Hari Ini

Analisis Teknis MyShell Token (SHELL) Hari Ini

Halaman Analisis MyShell Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SHELL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MyShell Token di bawah ini.

Perubahan Harga MyShell Token (SHELL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01952---5.34%-8.32%-44.96%
Ketahui selengkapnya tentang Harga MyShell Token

Indikator Teknikal MyShell Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MyShell Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 14
Netral 11
Beli 1
Moving Averages:Strong SellJual 9Netral 5Beli 0
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 6Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01956
0.01955
R2
0.01955
0.01954
R1
0.01954
0.01954
PP
0.01953
0.01953
S1
0.01952
0.01952
S2
0.01951
0.01952
S3
0.0195
0.01951

Sinyal Pasar MyShell Token

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.11M
$7.20 M
$8.31 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal MyShell Token

Aliran Masuk BersihHarga SHELLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27-$0.07 M0.02
2026-07-26-$0.03 M0.02
2026-07-25$0.00 M0.02
2026-07-24-$0.03 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar MyShell Token (SHELL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume MyShell Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SHELL/USDT
$0.01952
$0.01952$0.01952
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SHELL = 0.01952 USD

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