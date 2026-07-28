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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Sign, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Sign, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Sign (SIGN) Hari Ini

Analisis Teknis Sign (SIGN) Hari Ini

Halaman Analisis Sign menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SIGN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Sign di bawah ini.

Perubahan Harga Sign (SIGN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.00782---8.88%-7.05%-51.01%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Sign

Indikator Teknikal Sign

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Sign di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 1
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.007813
0.007812
R2
0.007812
0.00781
R1
0.00781
0.00781
PP
0.007809
0.007809
S1
0.007807
0.007807
S2
0.007806
0.007807
S3
0.007803
0.007806

Sinyal Pasar Sign

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.65M
$4.16 M
$4.81 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Sign

Aliran Masuk BersihHarga SIGNUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.01
2026-07-27$0.02 M0.01
2026-07-26$0.02 M0.01
2026-07-25$0.04 M0.01
2026-07-24$0.02 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Sign Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Sign (SIGN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Sign secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SIGN/USDT
$0.007822
$0.007822$0.007822
0.00%
0.00% (USDT)
SIGN/USDC
$0.007824
$0.007824$0.007824
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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SIGN
USD
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1 SIGN = 0.00782 USD

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