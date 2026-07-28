Analisis Teknis Sign (SIGN) Hari Ini Halaman Analisis Sign menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SIGN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Sign di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Sign (SIGN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.00782 -- -8.88% -7.05% -51.01%

Indikator Teknikal Sign

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Sign di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.007813 0.007812 R2 0.007812 0.00781 R1 0.00781 0.00781 PP 0.007809 0.007809 S1 0.007807 0.007807 S2 0.007806 0.007807 S3 0.007803 0.007806

Sinyal Pasar Sign Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.65M $4.16 M $4.81 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Sign Aliran Masuk Bersih Harga SIGNUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.01 2026-07-27 $0.02 M 0.01 2026-07-26 $0.02 M 0.01 2026-07-25 $0.04 M 0.01 2026-07-24 $0.02 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Sign (SIGN) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Sign secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam SIGN / USDT $0.007822 $0.007822 $0.007822 0.00% 0.00% (USDT) Trade SIGN / USDC $0.007824 $0.007824 $0.007824 0.00% 0.00% (USDT) Trade