Analisis Teknis Sky Protocol (SKY) Hari Ini Halaman Analisis Sky Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SKY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Sky Protocol di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Sky Protocol (SKY) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.05699 -- -8.53% +15.13% -34.75%

Indikator Teknikal Sky Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Sky Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 19 Netral 4 Beli 3 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 2 Beli 1 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05696 0.05695 R2 0.05695 0.05695 R1 0.05695 0.05695 PP 0.05694 0.05694 S1 0.05694 0.05694 S2 0.05693 0.05694 S3 0.05693 0.05693

Sinyal Pasar Sky Protocol Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.06M $1.14 M $1.08 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.15 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.41 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.42 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Sky Protocol Aliran Masuk Bersih Harga SKYUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.06 2026-07-27 -$0.16 M 0.06 2026-07-26 $0.09 M 0.06 2026-07-25 $0.02 M 0.06 2026-07-24 $0.04 M 0.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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