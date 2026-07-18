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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Sky Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Sky Protocol, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Sky Protocol (SKY) Hari Ini

Analisis Teknis Sky Protocol (SKY) Hari Ini

Halaman Analisis Sky Protocol menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SKY. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Sky Protocol di bawah ini.

Perubahan Harga Sky Protocol (SKY)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.05699---8.53%+15.13%-34.75%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Sky Protocol

Indikator Teknikal Sky Protocol

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Sky Protocol di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 19
Netral 4
Beli 3
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 2Beli 1
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 2Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05696
0.05695
R2
0.05695
0.05695
R1
0.05695
0.05695
PP
0.05694
0.05694
S1
0.05694
0.05694
S2
0.05693
0.05694
S3
0.05693
0.05693

Sinyal Pasar Sky Protocol

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.06M
$1.14 M
$1.08 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.15 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.41 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.42 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Sky Protocol

Aliran Masuk BersihHarga SKYUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.06
2026-07-27-$0.16 M0.06
2026-07-26$0.09 M0.06
2026-07-25$0.02 M0.06
2026-07-24$0.04 M0.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Sky Protocol Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Sky Protocol (SKY) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Sky Protocol secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SKY/USDT
$0.05703
$0.05703$0.05703
0.00%
0.00% (USDT)
SKY/USDC
$0.05695
$0.05695$0.05695
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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USD
USD

1 SKY = 0.05699 USD

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