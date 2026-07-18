Analisis Teknis SN51 (SN51) Hari Ini
Perubahan Harga SN51 (SN51)
|Harga Saat Ini
|24 Jam
|7 Hari
|30 Hari
|90 Hari
|$12.11
|--
|+1.59%
|+4.75%
|-18.46%
Aliran Modal SN51
|Riwayat
|Aliran Masuk Bersih
|Harga
|2026-07-28
|$0.00 M
|12.22
|2026-07-27
|$0.00 M
|12.24
|2026-07-26
|$0.00 M
|11.72
|2026-07-25
|$0.00 M
|11.70
|2026-07-24
|$0.00 M
|11.58
Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.
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