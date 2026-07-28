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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Somnia, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Somnia, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Somnia (SOMI) Hari Ini

Analisis Teknis Somnia (SOMI) Hari Ini

Halaman Analisis Somnia menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SOMI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Somnia di bawah ini.

Perubahan Harga Somnia (SOMI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.09269---4.50%-7.59%-48.60%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Somnia

Indikator Teknikal Somnia

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Somnia di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 5
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 3Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0925
0.0925
R2
0.0925
0.0924
R1
0.0924
0.0924
PP
0.0924
0.0924
S1
0.0923
0.0923
S2
0.0923
0.0923
S3
0.0922
0.0923

Sinyal Pasar Somnia

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.92M
$7.21 M
$8.13 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.14 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.13 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Somnia

Aliran Masuk BersihHarga SOMIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.09
2026-07-27$0.00 M0.09
2026-07-26$0.01 M0.10
2026-07-25$0.00 M0.10
2026-07-24$0.00 M0.10

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Somnia (SOMI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Somnia secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SOMI/USDT
$0.09269
$0.09269$0.09269
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SOMI = 0.09269 USD

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