Analisis Teknis Somnia (SOMI) Hari Ini Halaman Analisis Somnia menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SOMI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Somnia di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Somnia (SOMI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.09269 -- -4.50% -7.59% -48.60%

Indikator Teknikal Somnia

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Somnia di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 5 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 3 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0925 0.0925 R2 0.0925 0.0924 R1 0.0924 0.0924 PP 0.0924 0.0924 S1 0.0923 0.0923 S2 0.0923 0.0923 S3 0.0922 0.0923

Sinyal Pasar Somnia Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.92M $7.21 M $8.13 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.14 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.13 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Somnia Aliran Masuk Bersih Harga SOMIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.09 2026-07-27 $0.00 M 0.09 2026-07-26 $0.01 M 0.10 2026-07-25 $0.00 M 0.10 2026-07-24 $0.00 M 0.10 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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