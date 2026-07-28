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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Sonic SVM, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Sonic SVM, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Sonic SVM (SONIC) Hari Ini

Analisis Teknis Sonic SVM (SONIC) Hari Ini

Halaman Analisis Sonic SVM menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SONIC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Sonic SVM di bawah ini.

Perubahan Harga Sonic SVM (SONIC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02117---5.16%-13.14%-45.54%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Sonic SVM

Indikator Teknikal Sonic SVM

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Sonic SVM di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 10
Netral 8
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 9Netral 4Beli 1
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 4Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02121
0.0212
R2
0.0212
0.0212
R1
0.0212
0.0212
PP
0.02119
0.02119
S1
0.02119
0.02119
S2
0.02118
0.02119
S3
0.02118
0.02118

Sinyal Pasar Sonic SVM

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.02M
$6.70 M
$6.72 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.08 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Sonic SVM

Aliran Masuk BersihHarga SONICUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27-$0.01 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25$0.00 M0.02
2026-07-24-$0.01 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Sonic SVM (SONIC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Sonic SVM secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SONIC/USDT
$0.02111
$0.02111$0.02111
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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SONIC
USD
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1 SONIC = 0.02117 USD

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