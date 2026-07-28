Analisis Teknis Sonic SVM (SONIC) Hari Ini Halaman Analisis Sonic SVM menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SONIC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Sonic SVM di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Sonic SVM (SONIC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02117 -- -5.16% -13.14% -45.54%

Indikator Teknikal Sonic SVM

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Sonic SVM di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 10 Netral 8 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 9 Netral 4 Beli 1 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 4 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02121 0.0212 R2 0.0212 0.0212 R1 0.0212 0.0212 PP 0.02119 0.02119 S1 0.02119 0.02119 S2 0.02118 0.02119 S3 0.02118 0.02118

Sinyal Pasar Sonic SVM Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.02M $6.70 M $6.72 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Sonic SVM Aliran Masuk Bersih Harga SONICUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 -$0.01 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.00 M 0.02 2026-07-24 -$0.01 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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