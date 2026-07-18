Analisis Teknis SOPH (SOPH) Hari Ini Halaman Analisis SOPH menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SOPH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SOPH di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SOPH (SOPH) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.00429 -- -5.93% -11.04% -51.03%

Indikator Teknikal SOPH

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SOPH di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 5 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 1 Beli 12 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 4 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00427 0.004269 R2 0.004269 0.004269 R1 0.004269 0.004269 PP 0.004268 0.004268 S1 0.004268 0.004268 S2 0.004267 0.004268 S3 0.004267 0.004267

Sinyal Pasar SOPH Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.45M $5.80 M $6.25 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.06 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SOPH Aliran Masuk Bersih Harga SOPHUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.00 2026-07-27 -$0.01 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.01 M 0.00 2026-07-24 -$0.03 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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