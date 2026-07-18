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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SOPH, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang SOPH, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis SOPH (SOPH) Hari Ini

Analisis Teknis SOPH (SOPH) Hari Ini

Halaman Analisis SOPH menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SOPH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SOPH di bawah ini.

Perubahan Harga SOPH (SOPH)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.00429---5.93%-11.04%-51.03%
Ketahui selengkapnya tentang Harga SOPH

Indikator Teknikal SOPH

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SOPH di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 5
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 1Beli 12
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 4Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00427
0.004269
R2
0.004269
0.004269
R1
0.004269
0.004269
PP
0.004268
0.004268
S1
0.004268
0.004268
S2
0.004267
0.004268
S3
0.004267
0.004267

Sinyal Pasar SOPH

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.45M
$5.80 M
$6.25 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.06 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal SOPH

Aliran Masuk BersihHarga SOPHUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.00
2026-07-27-$0.01 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.01 M0.00
2026-07-24-$0.03 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar SOPH (SOPH) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SOPH secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SOPH/USDT
$0.00429
$0.00429$0.00429
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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SOPH
USD
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1 SOPH = 0.00429 USD

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