Analisis Teknis Spark (SPK) Hari Ini Halaman Analisis Spark menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SPK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Spark di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Spark (SPK) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01631 -- -7.60% -5.18% -56.11%

Indikator Teknikal Spark

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Spark di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 6 Beli 9 Moving Averages : Jual Jual 8 Netral 2 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 4 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01628 0.01628 R2 0.01628 0.01627 R1 0.01627 0.01627 PP 0.01627 0.01627 S1 0.01626 0.01626 S2 0.01626 0.01626 S3 0.01625 0.01626

Sinyal Pasar Spark Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 1.50M $9.03 M $7.53 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.12 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.12 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.37 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.39 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Spark Aliran Masuk Bersih Harga SPKUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.05 M 0.02 2026-07-27 -$0.04 M 0.02 2026-07-26 $0.05 M 0.02 2026-07-25 -$0.02 M 0.02 2026-07-24 $0.00 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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