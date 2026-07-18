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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Spark, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Spark, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Spark (SPK) Hari Ini

Analisis Teknis Spark (SPK) Hari Ini

Halaman Analisis Spark menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SPK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Spark di bawah ini.

Perubahan Harga Spark (SPK)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01631---7.60%-5.18%-56.11%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Spark

Indikator Teknikal Spark

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Spark di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 6
Beli 9
Moving Averages:JualJual 8Netral 2Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01628
0.01628
R2
0.01628
0.01627
R1
0.01627
0.01627
PP
0.01627
0.01627
S1
0.01626
0.01626
S2
0.01626
0.01626
S3
0.01625
0.01626

Sinyal Pasar Spark

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.50M
$9.03 M
$7.53 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.12 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.12 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.37 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.39 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Spark

Aliran Masuk BersihHarga SPKUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.05 M0.02
2026-07-27-$0.04 M0.02
2026-07-26$0.05 M0.02
2026-07-25-$0.02 M0.02
2026-07-24$0.00 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Spark Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Spark (SPK) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Spark secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SPK/USDT
$0.0163
$0.0163$0.0163
0.00%
0.00% (USDT)
SPK/USDC
$0.01629
$0.01629$0.01629
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SPK = 0.01631 USD

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