Tokenomi South Park Sucks Now (SPSN)

Telusuri wawasan utama tentang South Park Sucks Now (SPSN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:00:12 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga South Park Sucks Now (SPSN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk South Park Sucks Now (SPSN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
--
----
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
--
----
All-Time High:
$ 0.007282
$ 0.007282$ 0.007282
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.00364
$ 0.00364$ 0.00364

Informasi South Park Sucks Now (SPSN)

Explorer Blok:
https://solscan.io/token/Sg4k4iFaEeqhv5866cQmsFTMhRx8sVCPAq2j8Xcpump

Tokenomi South Park Sucks Now (SPSN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi South Park Sucks Now (SPSN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SPSN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SPSN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SPSN, jelajahi harga live token SPSN!

Cara Membeli SPSN

Tertarik untuk menambahkan South Park Sucks Now (SPSN) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli SPSN, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga South Park Sucks Now (SPSN)

Menganalisis riwayat harga SPSN membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga SPSN

Ingin mengetahui arah SPSN? Halaman prediksi harga SPSN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

