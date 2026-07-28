Analisis Teknis SPX6900 (SPX) Hari Ini Halaman Analisis SPX6900 menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SPX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SPX6900 di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SPX6900 (SPX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.3264 -- -6.37% -5.56% -9.94%

Indikator Teknikal SPX6900

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SPX6900 di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 19 Netral 3 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 3 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.3264 0.3263 R2 0.3263 0.3262 R1 0.3262 0.3262 PP 0.3261 0.3261 S1 0.326 0.326 S2 0.3259 0.326 S3 0.3258 0.3259

Sinyal Pasar SPX6900 Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $2.75 M $2.78 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.12M Pembelian Aktif 3 Hari $1.45 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.33 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.18M Pembelian Aktif 7 Hari $3.61 M Penjualan Aktif 7 Hari $3.79 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SPX6900 Aliran Masuk Bersih Harga SPXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.33 2026-07-27 -$0.67 M 0.33 2026-07-26 -$1.00 M 0.34 2026-07-25 -$0.58 M 0.33 2026-07-24 -$0.38 M 0.34 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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