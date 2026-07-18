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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Subsquid, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Subsquid, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Subsquid (SQD) Hari Ini

Analisis Teknis Subsquid (SQD) Hari Ini

Halaman Analisis Subsquid menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SQD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Subsquid di bawah ini.

Perubahan Harga Subsquid (SQD)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03037---5.95%-10.39%-2.32%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Subsquid

Indikator Teknikal Subsquid

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Subsquid di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 2
Beli 17
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.03045
0.03044
R2
0.03044
0.03044
R1
0.03044
0.03044
PP
0.03043
0.03043
S1
0.03043
0.03043
S2
0.03042
0.03043
S3
0.03042
0.03042

Sinyal Pasar Subsquid

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.30M
$3.59 M
$3.90 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.36 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.39 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Subsquid

Aliran Masuk BersihHarga SQDUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.03
2026-07-27$0.02 M0.03
2026-07-26-$0.02 M0.03
2026-07-25-$0.03 M0.03
2026-07-24-$0.02 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Subsquid Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Subsquid (SQD) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Subsquid secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SQD/USDT
$0.03037
$0.03037$0.03037
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 SQD = 0.03037 USD

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