Analisis Teknis Subsquid (SQD) Hari Ini Halaman Analisis Subsquid menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SQD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Subsquid di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Subsquid (SQD) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03037 -- -5.95% -10.39% -2.32%

Indikator Teknikal Subsquid

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Subsquid di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 2 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03045 0.03044 R2 0.03044 0.03044 R1 0.03044 0.03044 PP 0.03043 0.03043 S1 0.03043 0.03043 S2 0.03042 0.03043 S3 0.03042 0.03042

Sinyal Pasar Subsquid Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.30M $3.59 M $3.90 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $0.36 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.39 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Subsquid Aliran Masuk Bersih Harga SQDUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.03 2026-07-27 $0.02 M 0.03 2026-07-26 -$0.02 M 0.03 2026-07-25 -$0.03 M 0.03 2026-07-24 -$0.02 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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