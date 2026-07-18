Analisis Teknis Sentio (ST) Hari Ini Halaman Analisis Sentio menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ST. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Sentio di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Sentio (ST) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01562 -- +3.10% -29.49% -74.63%

Indikator Teknikal Sentio

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Sentio di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 4 Beli 17 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01602 0.01599 R2 0.01599 0.01597 R1 0.01597 0.01596 PP 0.01594 0.01594 S1 0.01592 0.01592 S2 0.01589 0.01591 S3 0.01587 0.01589

Sinyal Pasar Sentio Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $0.16 M $0.19 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Sentio Aliran Masuk Bersih Harga STUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.00 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.00 M 0.02 2026-07-24 $0.00 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Sentio (ST) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Sentio secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ST / USDT $0.01562 $0.01562 $0.01562 0.00% 0.00% (USDT) Trade