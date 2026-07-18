Analisis Teknis STABLE (STABLE) Hari Ini Halaman Analisis STABLE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STABLE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis STABLE di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga STABLE (STABLE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.038647 -- +7.12% +1.61% +4.92%

Indikator Teknikal STABLE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari STABLE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 15 Netral 2 Beli 9 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 1 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.03854 0.03854 R2 0.03854 0.03853 R1 0.03853 0.03853 PP 0.03853 0.03853 S1 0.03852 0.03852 S2 0.03852 0.03852 S3 0.03851 0.03852

Sinyal Pasar STABLE Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.70M $7.38 M $9.08 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.10 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $1.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.02 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal STABLE Aliran Masuk Bersih Harga STABLEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.04 2026-07-27 $0.04 M 0.04 2026-07-26 -$0.01 M 0.04 2026-07-25 -$0.01 M 0.04 2026-07-24 -$0.02 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar STABLE (STABLE) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume STABLE secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam STABLE / USDT $0.038647 $0.038647 $0.038647 0.00% 0.00% (USDT) Trade STABLE / USDC $0.038666 $0.038666 $0.038666 0.00% 0.00% (USDT) Trade