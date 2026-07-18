Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang STBL, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang STBL, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang STBL

Info Harga STBL

Penjelasan STBL

Whitepaper STBL

Situs Web Resmi STBL

Tokenomi STBL

Prakiraan Harga STBL

Riwayat STBL

Panduan Membeli STBL

Konverter STBL ke Mata Uang Fiat

Spot STBL

Futures USDT-M STBL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis STBL (STBL) Hari Ini

Analisis Teknis STBL (STBL) Hari Ini

Halaman Analisis STBL menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STBL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis STBL di bawah ini.

Perubahan Harga STBL (STBL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02281--+7.18%-11.80%-31.81%
Ketahui selengkapnya tentang Harga STBL

Indikator Teknikal STBL

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari STBL di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 10
Netral 4
Beli 12
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02283
0.02282
R2
0.02282
0.02282
R1
0.02282
0.02282
PP
0.02281
0.02281
S1
0.02281
0.02281
S2
0.0228
0.02281
S3
0.0228
0.0228

Sinyal Pasar STBL

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.40M
$5.06 M
$5.46 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.13 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.14 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal STBL

Aliran Masuk BersihHarga STBLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.00 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25$0.00 M0.02
2026-07-24$0.00 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi STBL Selengkapnya

Perdagangkan Pasar STBL (STBL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume STBL secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
STBL/USDT
$0.02281
$0.02281$0.02281
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator STBL ke USD

Jumlah

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.02281 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.