Analisis Teknis STBL (STBL) Hari Ini Halaman Analisis STBL menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari STBL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis STBL di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga STBL (STBL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02281 -- +7.18% -11.80% -31.81%

Indikator Teknikal STBL

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari STBL di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 10 Netral 4 Beli 12 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02283 0.02282 R2 0.02282 0.02282 R1 0.02282 0.02282 PP 0.02281 0.02281 S1 0.02281 0.02281 S2 0.0228 0.02281 S3 0.0228 0.0228

Sinyal Pasar STBL Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.40M $5.06 M $5.46 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.14 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal STBL Aliran Masuk Bersih Harga STBLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.00 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.00 M 0.02 2026-07-24 $0.00 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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